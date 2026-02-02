¡Adamuz, qué grande eres!

Hay ocasiones en que la extensión de los pueblos no se mide en kilómetros sino por la grandeza de corazón de sus habitantes. Eso lo pudimos comprobar en toda su dimensión el 18 de enero en Adamuz. Ese día sus algo más de 4.000 habitantes le dieron otra dimensión a los términos lingüísticos: solidaridad, empatía, entrega, ayuda, compartir, hospitalidad. Estas palabras son atemporales.

Acudieron rápidamente, como la sangre a la herida. Abrieron en canal sus almas y sincronizaron sus latidos con los de los viajeros de los dos trenes accidentados. La luna y la madrugada cogidas de la mano fueron testigos mudos de la labor de socorro que llevaron a cabo. Una vez más hicieron gala de su infinita generosidad.

Porque ellos entienden que la solidaridad tiene que ser un idioma universal y no dudaron en tender la mano, se lanzaron a la calle y se unieron por el bien común. Con gran profesionalidad cada uno hizo lo que pudo, comprometidos al máximo con aquellas personas que necesitaban consuelo. Ofrecieron lo mejor de sí mismos, ahí ha radicado el éxito de la operación.

El 18-1-2026 se forjaron lazos indestructibles entre los adamuceños y los pasajeros, que recordarán esa fecha como el día en el que volvieron a nacer. Sus vidas se vieron desdobladas en múltiples realidades, un día para no olvidar...

Me siento muy orgullosa de todas y cada una de las personas que colaboraron: los vecinos del pueblo y de otros limítrofes, sanitarios, Bomberos, Policía, Protección Civil, párroco, etc. También a sus Majestades los Reyes de España, que quisieron conocer de primera mano la magnitud de la catástrofe.

Adamuz ha demostrado sobradamente que es un gran pueblo. Gracias, «culiquemaos».

«Adamuz no olvida. Adamuz acompaña. Adamuz reza». Bajo este certero lema se celebró una misa funeral en la Caseta Municipal de Adamuz, que fue el lugar asignado como espacio para acoger a los heridos. Presidió don Jesús Fernández, obispo de Córdoba. Y como excepción estuvo como siempre presente Nuestra Madre del Sol, patrona de Adamuz.

*Escritora