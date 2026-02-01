¿Importa algo?

El año lo hemos empezado mal, de hecho, muy mal. La muerte de 45 personas es siempre algo muy de lamentar, pero si, por lo que se ve, fue evitable, ya no es que sea algo de lamentar es algo por lo que hay que pedir muchas responsabilidades del tipo que correspondan a todos los que estén implicados. Obviamente, estoy hablando del descarrilamiento de los trenes en Adamuz; un accidente que a muchos cordobeses les toca de cerca porque ¿quién no ha cogido el tren a Madrid (también cualquier enlace a Barcelona, Valenica...) ?, ¿quién no conoce a alguien que lo coge habitualmente? Este gobierno está lleno de corrupción e ineptitud, es algo que llevamos viendo 8 años ya, pero si encima se demuestra que está lleno de negligentes ¿se pedirán responsabilidades legales si las hay?, y aunque no las haya ¿se pedirán responsabilidades morales? Esta última pregunta es la que me deja más fría. Sinceramente, todavía confío en nuestro sistema judicial, aunque también hayan hecho que esté en horas bajas, y que si hay responsabilidades legales se exijan, pero no confío en que los votantes de la mal llamada izquierda vayan a penalizar a los de «su partido».

Adif es el administrador de infraestructuras ferroviarias, de ahí sus siglas. Por tanto, construye y mantiene las vías, controla el tráfico ferroviario y gestiona las estaciones. Es pública y depende del Ministerio de Transportes. Adif alquila el uso de vías a todos los operadores, ya sean públicos como Renfe o privados como Iryo. En el caso de esta última compañía el canon suele oscilar entre 4.000 y 15.000 euros por tren, estimándose que este canon supone el 50% de sus costes. De modo que, Renfe, que también depende de dicho Ministerio, es la que se encarga de los trenes, incluyendo su mantenimiento. Si miramos el presupuesto de Adif, en su partida de reparaciones y conservación de infraestructura de alta velocidad de sus cuentas anuales, destinó en el 2024 unos 470 millones de euros para cuidar de unos 4.000 kilómetros de vías de alta velocidad operativas (segunda del mundo y primera en Europa), hablándose de un crecimiento del 28% en lo gastado desde 2021. Ahora bien, si realmente se quiere evaluar el crecimiento en el presupuesto hay que considerar tres cuestiones. La primera, que es un crecimiento calculado en términos nominales, es decir, no se está teniendo en cuenta el aumento de precios entre 2021 y 2024, que ha sido bastante. Si este se tiene en cuenta, según el Economista, se ha bajado el gasto real en conservación de vías un 25% dese 2018. En segundo lugar, han aumentado el número de kilómetros de vías de alta velocidad en unos 800. Tercero, el ritmo de crecimiento de viajeros ha sido muy elevado con más de 40 millones en el año 2024, casi un 200% más que en el 2021.

¿Es suficiente con el dinero que se destina al mantenimiento? En principio, parece que no. Según la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria, el año pasado hubo un total de 18 fallecidos en 57 accidentes de tren de los que denominan significativos (cualquier accidente con al menos un vehículo ferroviario en movimiento donde haya al menos un fallecido o herido grave, daños graves, y/o interrupción grave del tráfico); mientras que el año previo la cifra de accidentes ascendió a 77 con 22 fallecidos y en el 2022 se produjeron 59 accidentes y 21 fallecidos. Si nos vamos a expertos, de los de verdad, ingenieros, exdirectivos de Adid, el Sindicato Ferroviario critican a Adif por la falta de mantenimiento preventivo; hasta la Comisión Nacional del Mercado de Valores critica a Adif por su modo de imputar los costes de mantenimiento dentro de sus gastos; de modo que, ya hay también que coger con pinzas los datos que muestra Adif y que he estado exponiendo previamente.

Si además tenemos en cuenta que la recaudación tributaria en España no ha dejado de aumentar desde 2020, incrementándose, entre el año 2024 y 2023, en más de 22 mil millones de euros (según la Agencia Tributaria), no nos pueden decir que no hay dinero. Además, Adif ha sido la principal beneficiaria de los fondos europeos Next Generation con 2.915 millones, que se han destinado principalmente, o eso dicen, a modernizar la infraestructura ferroviaria española, es decir, renovar vías convencionales, potenciar la seguridad, la intermodalidad..., pero casi todo a cercanías.

En los trenes está pasando como en todo, mucho esfuerzo fiscal, pero pocos resultados.

*Profesora de Economía de la Universidad de Córdoba