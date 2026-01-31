Los héroes invisibles

Apenas finalizado el luto oficial decretado tras la tragedia de Adamuz, y recuperados los últimos cadáveres, Inmaculada Escudero Molina, gerente de Tanatorios de Córdoba, publicó en su estado de Whattsapp un texto que me emocionó y que merece la pena reproducir íntegro: «Estos días, tras el trágico accidente de tren en Adamuz, se ha hablado poco -o nada- de quienes han estado en primera línea cuando ya no quedaban ni cámaras ni titulares. Los miembros de Tanatorios de Córdoba SA hemos estado levantando cuerpos, actuando con un respeto absoluto, una profesionalidad impecable y una humanidad que no se aprende en manuales. Un trabajo duro, silencioso y emocionalmente devastador, que pocos ven y muchos prefieren no nombrar. Hemos servido, hemos validado cada procedimiento y hemos cuidado la dignidad de las personas fallecidas y de sus familias en uno de los momentos más difíciles posibles. Sin reconocimiento mediático. Sin menciones. Sin focos. Este no es un ‘post’ para buscar protagonismo. Es un acto de justicia y reconocimiento hacia un equipo que ha demostrado que el verdadero valor aparece cuando el ruido desaparece. Porque alguien tiene que estar ahí. Y nosotros lo estuvimos...». Desgarrador, se mire como se mire, y extraordinariamente atinado; tanto, que es imposible no asumirlo.

El trabajo de los servicios funerarios que prestan los tanatorios y el personal que los sostiene en días aciagos como éstos -así ocurre también con los forenses en toda gran catástrofe-, es tan valioso como insustituible, ya no sólo porque asumen la parte más desagradable y anímicamente demoledora de la muerte, sino también porque en momentos de catarsis colectiva mantienen la calma y consiguen envolver en un manto de dignidad y de eficiencia tanto al fallecido como a su familia, ofreciéndoles un marco destinado a honrar al primero y hacerle más fácil y llevadero el trance a la segunda. Los servicios fúnebres existen casi desde que el ser humano sintió la necesidad de enterrar a sus deudos, de homenajear su memoria y darle a la muerte un halo de ritualidad. En época romana, los operarios encargados de las distintas fases del ‘funus’ recibían el nombre de ‘Libitinarii’ (derivado de la diosa Libitina, advocación funeraria de Venus), y se encargaban de lavar, vestir y maquillar al difunto (‘pollinctores’), trasladarlo al cementerio (‘vespilliones’), o dirigir la pompa fúnebre (‘dessignatori’). A ellos se sumaban las plañideras (‘praeficae’), que lloraban al finado y adaptaban a él o ella cánticos o letanías más o menos convencionales (‘neniae’), mientras los familiares recibían el pésame de sus deudos, al son de la música y la luz de las lucernas.

Más o menos como ahora, cuando en una época marcada por la ocultación de la muerte, su desacralización y el miedo a la misma, nuestros tanatorios y sus profesionales cubren cinco tipos de necesidades sociales realmente determinantes: funcionales, de higiene sanitaria, de salud psicológica, de apoyo y cohesión social, y de homenaje a los fallecidos. Refuerzan así -aunque no sustituyen- el papel que la familia, los allegados y los vecinos desempeñaban cuando la muerte se producía y se ‘vivía’ en la casa; se preocupan de difundir la cultura funeraria para que no perdamos nuestras señas de identidad; consiguen ‘normalizar’ a base de tacto y eficacia momentos marcados por el dolor, la incomprensión y la rabia; saben estar por encima de las circunstancias en ocasiones tan terribles como la recientemente vivida y, respetuosos y silentes, nos dan a todos ejemplo de eficiencia, discreción, honestidad y sutileza.

*Catedrático de Arqueología de la Universidad de Córdoba