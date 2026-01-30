Ku Klux Trump

Abierta la veda en la finca Trump, avergüenza la cacería de miles de personas inmigradas que se extiende por los Estados Unidos. Toda una contradicción en el país prototipo de inmigración, que se ha construido por la aportación de todos los llegados desde la Declaración de Independencia de las Trece Colonias el 4 de julio de 1776. Hace varios siglos, en los EEUU no existía ni un solo norteamericano, sino las diferentes naciones y pueblos indios originarios, hoy extinguidos y diezmados en las reservas. Entre los años 1830 y 1920, 60 millones de europeos emigraron al continente americano, y de ellos 35 a los EEUU. La segunda comunidad de italianos, o irlandeses, o alemanes después de sus países de origen, se encontraba en estas tierras. El sueño americano basado en el crisol de culturas o melting pot, se ha ido desvaneciendo con el American First y las tensiones supremacistas del llamado modelo WASP (blancos, anglosajones y protestantes). Lo que estamos viviendo no es la locura aislada de un individuo, es la degeneración progresiva de un Estado y de un orden mundial que decidió tolerar y normalizar la barbarie cuando sirve al poder y al capital. Cuando se convierte el Estado en empresa, la política en marketing, la guerra en negocio, el dolor en estadística, y la rentabilidad sustituye a la ética, el resultado inevitable es la deshumanización.

Hoy sonrojan las imágenes de las violentas detenciones de trabajadores y personas indefensas que no han cometido delito alguno, por la mera falta de visado en el pasaporte. La nueva Gestapo ICE de Trump, aplica la política del terror, y armados hasta los dientes, entran en supermercados, colegios e institutos, iglesias o mezquitas, domicilios, sin orden judicial alguna, para detener a personas de cualquier edad o género. Hemos visto la detención del pequeño Liam, un niño de 5 años como si fuera un peligroso delincuente, con su gorrito de lana azul y su mochila, a la salida de su colegio. O el impune asesinato de la norteamericana Renee Nicole Good o la brutal ejecución del enfermero Alex Pretti en Mineápolis, testigos incómodos de la actividad de este grupo paramilitar que en doce meses ha detenido y repatriado a casi 600.000 personas, más que todo el mandato Joe Biden. Sin olvidar las 35 personas fallecidas en los centros detención bajo la custodia del ICE el año pasado y 6 más durante este mes, con las dudas sobre torturas más que probables. Contra este nuevo Ku Klux Trump se levantaría Thomas Jefferson y el mismísimo Abraham Lincoln del sillón de su memorial en Washington, viendo lo poco que hemos aprendido como género humano.

Lamentablemente EEUU no quiso ratificar el Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular de Naciones Unidas de 2018, ratificado por más de 160 Estados. Y así nos va. Claro que hay que regular las fronteras y el fenómeno migratorio, pero desde el reconocimiento a la realidad demográfica mundial que crece a un ritmo de 1000 millones de personas cada 12 años de forma asimétrica, desde el diálogo con los países emisores, desde la baja natalidad y la falta de mano de obra en los países receptores, desde la desigualdad y las diferencias de rentas, desde la dignidad inquebrantable de todos los seres humanos, desde una legislación que construya una convivencia posible e inclusiva, necesaria entre una Humanidad que ha emigrado desde que existe sobre el planeta. La inmigración no es una amenaza sino una oportunidad. Todos los países más ricos del mundo, entre ellos EEUU, han construido su riqueza con la aportación de personas migradas. El problema es la manipulación y el miedo, la desinformación y los populismos que están matando los principios y los valores. No todo está perdido, miles de personas se rebelan en las calles, con unas temperaturas gélidas, contra esta absurda limpieza étnica, convencidos de que sobrevivir no es un delito. El silencio no es neutral sino cómplice. No callemos esta infamia.

*Abogado y mediador