Opinión
Gracias a todo el personal del Hospital Reina Sofía
A todo el personal del Hospital Reina Sofía, médicos, enfermeras, auxiliares, celadores... a todos, quiero expresarles mi más sincero agradecimiento por la labor tan invaluable que realizan siempre y que, por desgracia, hemos comprobado tan de cerca estos días. Porque este accidente ferroviario nos ha marcado a todos, como lo ha hecho su profesionalidad, dedicación y humanidad, especialmente en los momentos más difíciles.
Gracias por su entrega incansable, por su paciencia, por su cercanía y por el cuidado con el que atienden a cada paciente y a sus familias. En este punto, no puedo dejar de agradecer al equipo de la Unidad de Cuidados Intensivos su excelente trato a todas las víctimas del accidente y a sus allegados. Más allá de los tratamientos y procedimientos, su apoyo y empatía aportan tranquilidad, esperanza y confianza.
Gracias por estar ahí, por no rendirse y por ejercer su vocación con tanto compromiso y corazón. Gracias por, al igual que nuestros militares, su entrega diaria, su esfuerzo silencioso y por no rendirse nunca, incluso cuando el cansancio pesa.
Con todo mi respeto y gratitud.
*Ministra de Defensa
