Dos mil títulos después…

... de aquel primero que recogía la tesis de licenciatura de Juan Aranda Doncel sobre la historia de la Universidad Libre que existió en Córdoba entre los años 1870 y 1874, el Servicio de Publicaciones de la UCO, hoy bajo la denominación de Ucopress Editorial de la Universidad de Córdoba, ha conmemorado hace pocos días su primer medio siglo de existencia. Lo hizo con un acto académico en el que, además de rememorar su trayectoria a través de varios de sus directores y de reconocer a su personal la labor realizada, puso de relieve su constante adaptación a un entorno cambiante que hoy incluye una base de datos de todas sus publicaciones y un sistema que garantiza la transparencia, trazabilidad y profesionalización en el acceso abierto según los estándares internacionales.

Para ello tomó como referencia la fecha de su registro como empresa el 13 de enero de 1976. Era entonces ministro de Información y Turismo Adolfo Martín Gamero. Sin embargo, la actividad del Servicio de Publicaciones de nuestra ‘alma mater’ comenzó dos años antes, en 1974, editando la citada obra de Juan Aranda con la doble connotación de recuperar la historia de aquel antecedente universitario, configurado con las facultades de Medicina y Derecho, y hacerlo a los cien años de su desaparición. Por cierto que un avance de sus contenidos fue publicado con anterioridad por este diario en cuatro columnas sucesivas.

El libro fue presentado por el vicerrector Manuel Medina Blanco, quien ya señalaba los objetivos de hacer asequible al público el conocimiento generado en la Universidad y cuantas iniciativas de interés respondieran a este propósito. Pero no constituía la única noticia. También lo era el lugar donde se celebraba el acto. Con él se estrenaban, en la calle Romero, de la mano del bibliófilo José Luis Escudero, las renovadas instalaciones de la hoy desaparecida Librería Científica, no solo como un local comercial, sino como un dinámico motor de cultura y actividades con el que conferir al barrio un toque intelectual amén de desarrollar una fructífera colaboración con la vecina Facultad de Filosofía. Este espíritu lo recogerían, tras su cierre, y también contiguos a la plaza del Cardenal Salazar, la igualmente hoy desaparecida Librería Andaluza y Mariano Pérez de la Concha. Todos ellos, nombres y locales, siempre recordados e indisolublemente unidos a la historia universitaria del lugar, a la edición y al libro.

La jornada no acabó ahí. Paralelamente y bajo la presidencia de José Solís, también se reunía la Junta del Patronato de la Universidad para abordar la estructura de las nuevas facultades, la constante reivindicación de los estudios de Derecho, la ampliación de las plantillas y otros temas. Una reunión que asimismo sirvió para añadir al único vicerrectorado existente por entonces dos más: los de Investigación y de Ordenación. Así estaban las cosas por aquel 1974.

Hoy Ucopress gestiona, además, 32 revistas científicas y es miembro activo de la Unión de Editoriales Universitarias Españolas, que a su vez se relaciona con los sellos editoriales universitarios de otros países. Esa internacionalización junto a la búsqueda de la calidad y la voluntad de estar tecnológicamente a la vanguardia son sus objetivos comunes. Un servicio, en definitiva, que ha ido evolucionando progresivamente, desde un inicio pleno de toda clase de carencias, hasta constituir actualmente uno de los elementos clave de la UCO en su estrategia científica y de conexión con la sociedad. De su afán da fe la frase impresa en el pequeño marcapáginas elaborado como recuerdo de la efeméride: «Medio siglo construyendo un catálogo que perdure en la memoria de quienes aman los libros».

*Periodista