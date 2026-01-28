Hay una forma de destierro que no necesita fronteras ni alambradas: basta con cumplir años. No hablo del desgaste noble del cuerpo -esa lenta caligrafía del tiempo en la piel-, sino de la expulsión simbólica que practica una época que venera la lozanía como sacramento publicitario. Se nos promete libertad, pero se nos vende una sola biografía legítima: la que conserva el brillo de escaparate, la que no cruje al levantarse, la que aún cabe en los moldes de la moda y en la sonrisa de los anuncios.

Lo vemos en lo pequeño, que es donde se delatan las grandes crueldades: la mirada que resbala cuando alguien confiesa su edad; el chiste fácil que convierte la experiencia en torpeza; el formulario que pide fecha de nacimiento con la misma frialdad con que un tendero sopesa fruta demasiado madura. Y lo vemos en lo grande: un mercado laboral que recita «talento» mientras esconde un desprecio por quien ya no es promesa, sino memoria encarnada.

Y en la plaza mayor de nuestro siglo -la pantalla- el destierro se viste de filtro. La industria del ‘antiaging’ no vende cremas: vende miedo. Nos susurra que el tiempo es enemigo, no maestro; que la piel es un expediente; que la belleza es una licencia que caduca. Así se fabrica la edad invisible: se empuja a muchos a esconderse, a pedir perdón por existir con historia, como si la vida fuese aceptable solo en su fase de borrador.

Nos han convencido de que envejecer es una culpa: no haber sabido detener el calendario, no haber comprado a tiempo la pócima cosmética, no haber firmado un pacto con la luz. Por eso se multiplican los eufemismos, esos pañuelos finos para tapar la herida: «sénior», «maduro», «veterano». Pero el lenguaje no engaña al corazón del sistema: lo que se teme no es la edad, sino lo que la edad recuerda. Recuerda que el cuerpo es finito, que el éxito es un préstamo, que la vida no es una carrera de velocidad.

Séneca escribió que no tenemos poco tiempo, sino que perdemos mucho. Y quizá el mayor derroche contemporáneo sea desperdiciar a quienes ya han aprendido a mirar. Porque la experiencia -bien entendida- no es un álbum de nostalgias: es una brújula. Un país que aparta a sus mayores de la conversación pública se priva de una virtud escasa: la prudencia, esa inteligencia sin fiebre que sabe distinguir lo urgente de lo importante.

La edad invisible no debería ser una sombra, sino una lámpara. No para imponer autoridad, sino para ofrecer sentido. Devolver dignidad a los años es rebelarse contra un mundo que solo respeta lo que se puede vender. Y acaso ahí esté el gesto más subversivo: afirmar, sin pudor, que una vida no pierde valor cuando se arruga; lo gana cuando, por fin, comprende. Tal vez no haya revolución más limpia que devolver al rostro vivido su derecho a estar en el centro, sin maquillajes morales ni descuentos de temporada.

*Mediador y escritor