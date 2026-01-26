A. S. 350 - Supercopa 0

Eran las 23:30 del domingo 11 de enero. Pongo RNE y veo que todavía están con la Supercopa. Voy a apagar, cuando escucho «Carlos del Amor pone la firma al Tablero Deportivo». Me espero y vale la pena. Dice: «¿Tiene sentido que una Supercopa de España de fútbol se dispute en un país como Arabia saudí? Un país en el que han sido ejecutadas 350 personas, según Amnistía internacional (…). Es raro asistir a una fiesta cuando alrededor no hay una fiesta. Hay límites que no deberían traspasarse». Gracias, Carlos. En la página web de Amnistía internacional España podéis encontrar más información sobre este blanqueamiento deportivo. Y, al margen del deporte, me paro a pensar en cómo países que se dicen enemigos pueden estar unidos por algo. Por ejemplo, por el récord de asesinatos legales.

En 2024, los países que llevaron a cabo el mayor número de ejecuciones fueron China, Irán, Arabia Saudí, Irak y Yemen, por este orden. China siguió siendo el mayor ejecutor mundial, con al menos 1.518. Los datos son secreto de estado. Le siguen Irán, con más de 1.000, y Arabia Saudí, 350. No desdeñemos EEUU aunque su cifra sea mucho menor (25). Se supone que estamos en otro tipo de sistema político.

La vida es frágil, como podemos experimentar todos los días, y especialmente en esta semana de la terrible tragedia del accidente de Adamuz. Por eso, a enfermedades, accidentes, catástrofes, no deberían añadirse los asesinatos legalizados que llamamos pena de muerte.

Pero quiero que el final del artículo vaya para personas, casi anónimas, que luchan por sus derechos. He escogido hoy a Brooklyn Rivera, líder indígena nicaragüense, encarcelado por defender los derechos de su pueblo. De él hablamos en nuestro último programa, En Clave de Amnistía, en Radio Paradigma. Buscadnos en la red y escuchad los testimonios recogidos por alumnos y alumnas del IES Góngora. Gracias.

*Activista de Amnistía Internacional