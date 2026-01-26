En los últimos tiempos todo lo relacionado con la mente humana, enmarcado sus diferentes aspectos dentro del frondoso árbol de la filosofía, ha recibido una prolija atención intelectual y metafísica, produciéndose novedosos resultados que alcanzan más allá de la simple observación, generándose por tanto una revisión de mundo, que sin dudar aparece implicada con las exploraciones concernidas por la complejidad de la mente, en un ámbito comprometido con las polémicas que versan acerca de substanciales cuestiones actuales y últimas, pues la mente y todo lo que con ella guarda relación constituye una de las fronteras donde la investigación científica está obteniendo los avances más espectaculares en la postrera cuarta parte del siglo XX y sobre todo durante la primera del XXI.

Mas encuadrada en la veterana tradición de la filosofía natural se ubica aquella que le compete a la mente, especulando no antes ni después de la ciencia como ni sobre ni debajo de ella sino a su ritmo y compás. Resaltando en este acompañamiento la filosofía del lenguaje, la lingüística y la lógica, la psicología, la biología evolutiva y la molecular, la antropología, la etología, las neurociencias, neuropsicología y neurofisiología, la teoría de la computación neurológica, las ciencias cognitivas, la robótica y la inteligencia artificial, así como las matemáticas de los sistemas dinámicos, habiéndose producido con ello varios de los más importantes desarrollos filosóficos coetáneos.

Esta nueva problemática demanda nuevos conceptos ya que altera profundamente las raíces de la intuición común acerca de nuestra propia mente. Y así, verbigracia, la naturaleza del contenido mental que atañe a la misma idea de la idea, arrastrada prácticamente incólume desde que la formulara Platón, como también la crítica a esa vieja y citada acepción platónica, legado aristotélico, secular e igualmente intacto, que divide la mente según sus facultades aduciendo cambios superficiales, con el cuestionamiento de la concepción neo-cartesiana, una de las vigas maestras de la filosofía de nuestro tiempo.

*Doctor ingeniero agrónomo y licenciado en Derecho