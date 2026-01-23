La estrategia de la ballena

La imagen dominante de la reproducción en la naturaleza es la de un macho grande y competitivo imponiéndose frente a otros machos para asegurarse la fecundación de las hembras fértiles y garantizarse la descendencia y la persistencia de sus genes. Sin embargo, la evidencia acumulada tras trece años de estudio con ballenas en Alaska revela una historia más compleja y, en cierto modo, más moderna.

El estudio, basado en el análisis genético de 623 belugas dentro de una población aislada de unas 2.000, revela que los machos y las hembras de esta especie se aparean con múltiples parejas a lo largo de los años. No hay ganadores que acaparen la descendencia ni perdedores condenados al celibato. La paternidad y la maternidad se repar-ten de forma relativamente equilibrada, de modo que se generan muchos medio hermanos y pocos hermanos carnales. El resultado es una población genéticamente diversa, sorprendentemente sana para su tamaño y aislamiento.

La clave está en el tiempo. Las belugas pueden vivir cerca de un siglo. En ese contexto, competir de forma extrema en una sola temporada pierde sentido. Los machos no necesitan monopolizar hembras ni entrar en conflictos continuos; pueden espaciar sus oportunidades reproductivas durante décadas. En una especie longeva como esta, no hay prisas para reproducirse.

Las hembras, por su parte, tampoco encajan en el papel tradicional de espectadoras. Cambian de pareja entre temporadas, una forma eficaz de reducir riesgos genéticos y evitar quedar ligadas a machos poco compatibles. Esta estrategia refuerza la diversidad y sugiere que la elección femenina no solo existe, sino que moldea activamente el futuro de la población. En un océano tridimensional, sin territorios defendibles y con ventanas reproductivas dictadas por el hielo y la estacionalidad, la flexibilidad resulta más ventajosa que la dominancia.

El mensaje para la conservación es contundente: en poblaciones pequeñas, un sistema donde muchos participan en la reproducción puede marcar la diferencia entre la resiliencia genética y la deriva hacia la endogamia. Estas belugas de Alaska parecen haber encontrado, sin diseño consciente, una solución evolutiva elegante a un problema clásico.

Y es aquí donde surge la tentación inevitable: ¿podemos trasladar algo de esta historia al comportamiento humano? Con todas las cautelas necesarias, los humanos no somos belugas, ni vivimos en el Ártico, ni nuestra sexualidad está gobernada solo por genes, pero el paralelismo resulta sugerente. La infidelidad y la poligamia humanas suelen abordarse desde la moral, la cultura o la psicología individual, rara vez desde la bio-logía evolutiva en términos no simplistas. Este estudio recuerda que la monogamia estricta no es la única estrategia compatible con estabilidad a largo plazo, ni siquiera en especies sociales, longevas y cooperativas.

Eso no significa que la ciencia justifique la infidelidad humana, pero sí que invita a mirarla con menos dogmatismo. La diversidad de estrategias reproductivas en la naturaleza sugiere que el vínculo entre exclusividad sexual, éxito reproductivo y bienestar social no es universal ni automático. Tal vez los humanos, como las belugas, también hemos oscilado históricamente entre modelos, adaptándonos a contextos ecológicos, sociales y culturales cambiantes.

Al final, estas ballenas blancas nos recuerdan una realidad algo incómoda pero valiosa: la evolución no premia la fidelidad ni la promiscuidad en abstracto, sino la capacidad de una especie para mantener su cohesión, su diversidad y su futuro. Y en ese sentido, la paciencia, la flexibilidad y el reparto de oportunidades pueden ser tan poderosos en el océano helado como en nuestras complejas sociedades digitalizadas y virtualizadas.

