Las crípticas denominaciones con las que determinados personajes públicos disimulaban sus tejemanejes económico-financieros, fueron identificadas por la UCO de la Guardia Civil como «chistorras», «soles», «lechugas» y «folios». La asignación monetaria atribuida: chistorras, billetes de 500 euros; soles, 200 euros; lechugas, 100 euros y folios, dinero en efectivo, suplantaban el real significado.

La chistorra es un embutido típico de Navarra con Indicación Geográfica Protegida IGP. A la carne y grasa de cerdo y vacuno, picada y adobada, se adiciona pimentón dulce o picante, ajo en polvo y sal. Se embute en tripas de cordero con un breve proceso de maduración y desecación de dos o tres días. Son alargadas, de sabor intenso, textura jugosa, de 17 a 25 milímetros de calibre y color rojizo debido al pimentón.

El pimentón es un condimento que procede del pimiento rojo, originario del Nuevo Mundo. Tras su secado y molienda da lugar al polvo rojo, utilizado en numerosas recetas. Y qué decir del ajo. Las tripas de cordero son también elementos del sector primario, en este caso procedentes de las explotaciones de ganado ovino.

Las plantas necesitan de la luz solar para producir los azúcares y la creación de biomasa, en el proceso de fotosíntesis. Los cloroplastos mediante su clorofila reaccionan con la luz solar y los estomas capturan el dióxido de carbono, produciendo oxigeno. Sin este proceso de nutrición no podrían existir las plantas. Bautizaron como soles los billetes de 200 euros.

Llamaron lechugas a los billetes de 100 euros, posiblemente por su color verde. La lechuga es planta anual de la familia Asteraceae, nombre científico ‘Lactuca sativa’, de utilización fundamentalmente en ensaladas. Contiene un 95% de agua, poco aporte de hidratos de carbono, proteínas y grasas, por lo que es alimento de pocas calorías. Aporta folatos, provitamina A o betacaroteno y vitaminas C y E, gran presencia de potasio y menor de fósforo, magnesio y calcio. Se describen más de cien tipos de lechuga de diferente aspecto, textura y sabor.

Suele llamarse usualmente folio al formato DIN A-4 de papel y dimensiones de 210x297 milímetros. Muy utilizado en oficinas y administración. Se almacena en estantes o cajones y, al parecer, se ha encontrado fajos de dinero de 50 euros en efectivo en cajas y armarios.

El folio tiene un origen forestal fundamentalmente de la madera, procedente de los bosques y obtención de pulpa de celulosa de fibras vegetales molidas, blanqueada, secada y endurecida.

Se concluye, que tanto las chistorras, como las lechugas, los soles y los folios se inspiraron en el sector primario.

*Delegado provincial del Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Andalucía