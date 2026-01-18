Hoy el deseo está en el Ártico

Para qué hablar de Venezuela o de Maduro si ahora los ojos de Trump están sobre Groenlandia. Y si los ojos de Trump están sobre la isla blanca que, aunque es independiente, se halla bajo soberanía danesa, los ojos del mundo también. Pero ¿por qué quiere Trump colocar la bandera de Estados Unidos en Groenlandia? Hay varias razones y van desde una cuestión de seguridad nacional, ya que, según Trump, necesita la isla para disuadir la presencia militar de Rusia y China en el Ártico, a que la isla tiene grandes reservas de minerales críticos, incluidas tierras raras, que Washington ve como una forma de reforzar su base industrial de defensa y reducir su dependencia de cadenas de suministro dominadas por China. Todo muy bien explicado y con contundencia, llegando a exigir Trump a la OTAN que le diga a Dinamarca que los saque de ahí, del suelo del que son soberanos y añadiendo que no aceptará ninguna opción que no contemple el control de Groenlandia, porque, según el mandatario más mandatario del mundo «la OTAN se vuelve mucho más formidable y eficaz con Groenlandia en manos de Estados Unidos. Cualquier cosa menos que eso es inaceptable».

¿Y ahora qué?, nos preguntamos los europeos y cualquier respuesta nos asusta, porque si bien lo de Maduro lo dejamos pasar con algún tuit de rechazo y poco más, porque a fin de cuentas Maduro es un dictador, esta es otra historia: Groenlandia es Europa y Dinamarca es uno de los países fundadores de la OTAN, de manera que nos enfrentamos a un conflicto que se produce en suelo europeo y entre miembros de la OTAN, lo que no augura nada bueno si el señor Trump continúa con esa idea mastodóntica de hacer a Estados Unidos grande de nuevo en un sueño imperialista que nadie sabe dónde termina, porque ni siquiera él lo sabe y hoy es Groenlandia e Irán, ayer fue Venezuela y mañana podrán ser los países del Sur Global o las islas más escondidas del mundo por razones que él dispone y disfraza para contentar a los suyos y descomponer todavía más un orden mundial que anda patas arriba sin saber cuándo le robaron la cartera y su identidad.

El mundo está revuelto, descompuesto, sin entender por qué los sueños de uno son pesadillas que se vuelven tempestades, cuando quien tiene el poder responde al universo en razón de su último deseo. Hoy el deseo está en el Ártico.

*Periodista y escritora