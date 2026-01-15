Desastre en la justicia

Uno no está por incordiar ni mucho menos políticamente. Pero es que esto de la remodelación de la justicia española clama al cielo (más bien al infierno). Yo no digo que la intención en cuanto al fondo pudiera ser buena, si como mínimo hubiera estado más consensuada y debatida con los agentes sociales y laborales y sobre todo con tiempo para eso. Pero ¡ay! parece que la cosa no va bien porque ni hubo debate y mucho menos tiempo. Y miren ustedes, que no es moco de pavo, que hablamos de la principal medida de civilización. A ver, resulta que dice la reforma que para mayor efectividad y celeridad de las causas se unifican todos los funcionarios como un solo tribunal para que todos sirvan para todo y así no hay escasez de funcionarios y por tanto no habrá lentitud de tramitación. Pero la realidad es que los funcionarios no se unifican, sino que más bien se dispersan; y aparte, cada juzgado tiene su forma y este sistema elimina idiosincrasias y solapa los méritos y esfuerzo de unos sobre la incompetencia o pasotismo de otros. Porque el ser humano es así, somos distintos, no somos máquinas. Esta reforma sería buena para los robots, pero no para las personas. Además ¿no les parece raro que absolutamente todos los miles de funcionarios que forman el sistema judicial estén en contra de la reforma? Algo debería significar eso para el gobierno. Pero les doy un dato directo tan solo de una parte de la reformita para que vean el absurdo que ya está aquí: resulta que el juzgado de Violencia sobre la Mujer de Córdoba se va a centralizar con algunos pueblos que lógicamente dejaran de instruir delitos de Violencia. Y así, Cabra, Lucena y Pozoblanco pasan a Córdoba y eso que allí no iban mal la cosa (que es de lo que se trata). Pues esto no es operativo porque los detenidos de estos pueblos serán custodiados y sometidos a primera declaración en sus cuarteles…para luego tener que trasladarlos a declarar judicialmente al juzgado de Córdoba -con los medios que ello precisa- teniendo sus juzgados en frente de las comandancias. ¿Ah, pero que pueden ser pasados a disposición judicial a los juzgados de sus pueblos para declarar video conferencia para Córdoba? ¿Entonces para que tanto rollo? ¿Y si el video se escacharra? ¿Y si no hay funcionario para atender el video? ¿Pero entonces por qué no se le toma declaración con el juez del pueblo? ¿Y si el juzgado de Violencia de Córdoba tiene muchos detenidos y no puede atender el video del pueblo? Y dicen que los pasan a Córdoba por el principio de especialidad del juzgado de Violencia. ¿Entonces los jueces de Pozoblanco, Lucena y Cabra qué pasa, que son albañiles y no saben de Violencia de Género? ¡Pero si la Violencia de Género son cuatro reglas que estos juzgados se las saben a porrillos! ¿Y qué pasa con el principio de proximidad que si cabe es más importante? ¡Ojú, ojú, ojú! Aparte, ¿no estaba ya sobrecargado el juzgado de Violencia de Córdoba que hubo que poner otra juez (pero mismos funcionarios) ? ¿Cómo se les ocurre añadir las causas de Lucena, Cabra y Pozoblanco para que se vuelvan locos los funcionarios y empiecen a darse de baja por depresión? Esta reforma se debería haber estudiado con más detenimiento para adaptarla mejor. Y todo porque si el 1 de enero de 2026 no se aprobaba se perdían dineros de Europa. Pues qué quieren que les diga, que el dinero mal avenido mejor rechazarlo porque solo trae desastres; e incluso desgracias...

*Abogado