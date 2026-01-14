El precio de 100 pesetas de plata y un Ibex con menos expectativas

La plata al contado superó los 90 dólares por onza este miércoles. Eso se traduce en los locales de compraventa de proximidad en unos dos euros por gramo de plata. Este aumento consolida la posición de la plata como el segundo activo más grande del mundo, solo por detrás del oro. Tras decenios de olvido y múltiples gurús anunciando sin éxito su revalorización, la plata está confirmando por fin su papel de metal precioso en el bolsillo. No está al nivel del oro, pero en términos de rentabilidad acumulada en el último año la plata ha superado las expectativas. El oro subió 65% el año pasado, mientras que la plata se disparó un 150%, con ambos metales registrando su mejor cotización anual desde 1979. Y la tendencia ha seguido este 2026.

La mayor parte de las familias españolas tiene en algún cajón una de aquellas monedas de 100 pesetas de plata que se guardaban en un entorno de rabiosa inflación, ante la constatación de que tarde o temprano costaría más el vil metal que su valor como moneda corriente. Fueron acuñadas entre 1966 y 1970 y su precio en la actualidad solo en metal es del orden de los 36 euros. El caso es que 100 pesetas de 1966 equivaldrían a poco menos de 20 euros en la actualidad si se tiene en cuenta la evolución del índice de precios al consumo (según Measuringworth). La plata se ha revalorizado por encima del IPC. Y alguna de esas monedas, las acuñadas en 1969, pueden tener un valor numismático mayor.

Las dudas sobre la política monetaria de EEUU y la previsión de bajadas de tipos de interés animan la inversión en metales preciosos. Por fin aquellos vaticinios de los gurús de la inversión en tiempos de bitcóin se han cumplido y la plata, el metal precioso más menospreciado, ha logrado batir récords y estar en máximos. Entre guerra y guerra, los metales preciosos parecen estar en el objetivo de los inversores como salvaguarda de la volatilidad geopolítica. El oro es unas 50 veces más caro que la plata en valor por peso, pero esa proporción era de 100 veces más hace una quincena de años. Ha cambiado algo la correlación del precio oro/plata, quizá por el uso industrial intensivo que se da a esta última. También es posible que al tener un precio más bajo acarree menos riesgo relativo y ha atraído más inversores. También la plata es más común que el oro, lo que justifica las diferencias de valor.

En cualquier caso, la plata es uno de los pocos bienes que mantiene su nivel de demanda cuando sobreviene una recesión, por lo que es activo refugio tanto como el oro. La compraventa particular de este metal se dispara como inversión en tiempos de crisis, como método de ahorro y para obtener liquidez. Las monedas de 100 pesetas después de 50 años han logrado revalorizarse, pero difícilmente harán rico a nadie.

Y los inversores se vuelcan en metales preciosos y bonos públicos en unos momentos en los que las bolsas y otros activos también están en máximos históricos. El Ibex 35 ha pasado en un par de años de unos 10.000 a 17.695 puntos. La tendencia alcista se mantiene según el consenso de los analistas, pero ya empieza a anunciarse un ajuste lógico en el horizonte tras tantas ganancias. Ya no se trata de burbuja de firmas tecnológicas o de inteligencia artificial (eso afecta a Wall Street), es una previsión lógica tras una subida prolongada en el tiempo y el movimiento de grandes capitales a activos con menos riesgo o a otros mercados con expectativas de revalorización más claras.