En un lugar de la memoria

Finales de diciembre y principios de enero es tiempo de hacer balances y fijar metas. Y generalmente lo segundo, alcanzar logros, se hace más difícil de la cuenta porque no hemos sabido antes hacer un resumen objetivo, un buen análisis de en qué punto estamos. Aunque hacer balance es más complicado de lo que parece. A veces, las cifras tapan los nombres. Un simple ejemplo del año pasado, cuando Save the Children denunciaba ya en septiembre la muerte de 20.000 niños en los 23 meses del conflicto de Gaza. Una cifra atroz, pero ni punto de comparación a escuchar, con un nudo en la garganta, los nombres de cada uno de los pequeños muertos por bombas o de hambre.

Otras veces son los nombres en los balances los que no nos permiten apreciar las cifras. Es el caso de de La Albaida, Villanueva del Rey y la Mezquita-Catedral, tres escenarios donde las llamas hicieron que el año pasado se recuerde con justicia como uno de los más trágicos al respecto. Y, sin embargo, los números nos dicen que hubo menos superficie forestal quemada en 2025 que en 2024, y que el año pasado destacó por incendios mortales en inmuebles, pero en viviendas de personas mayores. Curiosamente, también las cifras nos cuentan que, más que el fuego, fue el agua la que causó más pérdidas personales en Córdoba, y no por inundaciones, sino por la cantidad de pequeños que fallecieron accidentalmente en una piscina, todo ello en un año negro en España con 472 ahogamientos. Una oscura locura que llama a tomar medidas en este 2026. Ahora bien, deben disculparme el haber citado ejemplos tan tristísimos de las páginas de sucesos porque, por supuesto, en 2025 pasaron también cosas muy buenas, buenísimas, que deben tenerse en cuenta en todos los balances. Incluso en los de carácter personal.

Dicen los neurocientíficos que el 75% de los recuerdos corresponden a hechos que no ocurrieron en realidad, que los creamos nosotros con posterioridad e incorporamos como verdades indiscutibles a nuestra memoria. Así que, como estamos en un momento de fijar también metas para 2026 y acercarnos a nuestros sueños (que son dos cosas distintas), quizá debemos de sumar una tarea más: ser menos duros al juzgar y al juzgarnos, sabernos perdonar en lo posible y dejar sitio en la memoria para lo mejor que el corazón nos proporciona. Que un 75% por ciento de memoria es mucho a rellenar y tampoco es bueno ni eficaz ocuparlo enteramente con recuerdos tristes.