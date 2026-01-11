Trump y Europa, piratería e imperialismo

Leo en la prensa que el presidente de Groenlandia ha declarado que ellos no son como Venezuela y no están en una situación en la que EEUU pueda conquistarlos: «Somos un país democrático desde hace muchos años», afirma. Es extraña esta ceguera. A Trump no le importa el sistema político por el que un país se gobierne, sino que, en función de la capacidad militar de respuesta, si le convine apropiarse de él por razones geoestratégicas o las riquezas que posee, pues lo invade. Groenlandia reúne las condiciones ideales. Cierto que esa enorme región inhóspita y de poca densidad demográfica (cuatro veces más extensa que España y 56,000 habitantes) es parte de la UE, pero para el mandatario estadounidense Europa es una «civilización decadente y patética que está en vías de desaparecer». Puede que lleve razón: el presidente groenlandés no se ha amparado en su condición de europeo para responder a las amenazas sino en que «su país es democrático». ¿Lo dice con ironía? ¿Olvida que el mayor cargo contra Nicolás Maduro es el de narcoterrorista y poseer ametralladoras? ¿Cuándo le ha importado a EEUU una dictadura con ametralladoras si está al servicio de sus intereses?

Es más, Trump rechaza a María Corina Machado, que era la esperanza de la oposición venezolana y, supuestamente, ilegalmente derrotada en las elecciones de 2024, «porque no tiene el respeto ni el apoyo de su país». ¿En qué quedamos? Y, en cuanto a Delcy Rodríguez, vicepresidenta de Maduro y que le ha sustituido en la presidencia, «pagará un precio más alto que Maduro si no hace lo correcto», advierte. ¿Qué es lo correcto para Trump? En declaración insólita de las razones de la operación militar para detener a Nicolas Maduro en violación de cualquier derecho internacional para hacerlo, Trump declara que quiere controlar el petróleo de Venezuela y las petroleras norteamericanas ganarán mucho dinero y todos seremos más ricos. Es su lenguaje de empresario sin escrúpulos amparados por una formidable ejército y armas de destrucción masiva, nucleares. Y Marcos Rubio, Secretario de Estado, matiza: «Nosotros tenemos petróleo suficiente, pero no queremos que el de Venezuela caiga en manos de enemigos de nuestro país». Y añade: «Solo hemos cogido a Maduro. No vamos a quedarnos ahí». Normalmente los piratas que asaltaban y desvalijan una población no solían hacerlo. Lo normal era que se embarcaran en sus buques y se piraran antes de que llegara «la policía». Pero en este caso ellos son «la policía» y nadie parece que vaya a pedirle cuentas. No en el hemisferio occidental. Y que cada uno se preocupe de su ámbito, recomienda Trump. Es el nuevo orden imperial y Groenlandia está en la lista. ¿Qué haría Europa?

*Comentarista político y periodista