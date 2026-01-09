El poder de la sonrisa

Imagina que estás en una cita, en una entrevista de trabajo o simplemente hablando con un desconocido. En pocos segundos, tu cerebro ya ha decidido si esa persona es de fiar, atractiva o competente. ¿Cómo lo hace tan rápido? La respuesta está en gran parte en la cara del otro, pero también en lo que tú haces con la tuya sin darte cuenta.

Ya sabemos que las emociones se contagian. Si alguien sonríe, le devolvemos la sonrisa. Cuando alguien llora, a menudo sentimos un nudo en la garganta. Este fenómeno se llama mimetismo emocional: replicamos inconscientemente las expresiones faciales de los demás. Hasta ahora se pensaba que era solo una forma de empatía. Pero un equipo de investigadores polacos ha demostrado que va mucho más allá: esa imitación influye directamente en cómo juzgamos el carácter de la persona.

En tres experimentos, los participantes vieron vídeos de personas mostrando alegría, tristeza o enfado, mientras les medían la actividad muscular de la cara con electromiografía (EMG) para detectar si imitaban esas expresiones. Luego les preguntaron qué les parecían esas personas: ¿confiables?, ¿atractivas?, ¿competentes?

Los resultados son claros y fascinantes. Las personas que sonreían fueron percibidas como más atractivas, más confiables y más competentes. Además, sus sonrisas fueron las más imitadas por los observadores. Y cuanto más imitaba alguien una sonrisa, más positiva era su valoración del otro. En el caso de las caras tristes, si bien la tristeza es una emoción afiliativa (busca empatía y cercanía), imitar una cara triste hacía que la persona pareciera confiable. Las caras de enfado fueron las menos imitadas y generaron las valoraciones más negativas en confianza y atractivo, aunque, curiosamente, se les vio como más seguras de sí mismas. Y por encima de todo ello, cuando los participantes creían que la persona compartía sus valores o actitudes, imitaban más sus sonrisas y les daban más puntos en el juego de confianza.

En otro experimento, los investigadores obligaron a los participantes a hacer gestos congruentes o incongruentes con la expresión que veían (por ejemplo, sonreír o fruncir el ceño ante una sonrisa). Cuando la imitación era congruente, las valoraciones positivas subían; cuando era incongruente, bajaban. ¿Por qué pasa esto? Puede ocurrir que, al imitar una sonrisa, activamos los mismos circuitos cerebrales que cuando estamos alegres nosotros mismos. Ese eco emocional nos hace asociar a la persona con experiencias positivas. O podría ser que imitamos más a quienes nos caen bien o con los que queremos conectar. Y al imitarlos, reforzamos ese vínculo. En ambos casos, la cara no solo transmite información sobre cómo se siente el otro, sino que activa en nosotros un proceso que moldea nuestras opiniones sobre su personalidad.

Estos hallazgos explican muchas cosas del día a día. Por eso los políticos y vendedores sonríen tanto, aunque parezca forzado. Y también por eso una cara seria o triste, aunque sea genuina, puede hacer que nos mostremos más cautelosos. Pero hay un matiz importante: el contexto. La misma expresión puede interpretarse de forma distinta según el género, la cultura o la situación. Y la imitación emocional no siempre es automática; cuando estamos muy concentrados en otra tarea (como ganar un juego), se reduce.

Cuando sonríes, el mundo realmente sonríe contigo. Sonreír no solo te hace sentir mejor a ti, sino que hace que los demás te perciban como más digno de confianza y cercanía. Y todo gracias a un mecanismo tan antiguo como sutil: ese reflejo inconsciente de devolver la sonrisa. Recuerda que tu cara no solo habla de ti; también moldea, sin que te des cuenta, lo que los demás piensan de ti. Y la cara de los otros hace lo mismo contigo.

*Profesor de la UCO