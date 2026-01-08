Trump, digno candidato a anti Cristo

He dejado pasar unos días para opinar sobre la acción de Trump y no puedo pararme más. De entrada, ya digo que creo que estamos ante un serio peligro mundial. Acostumbrados como estamos por el cine a que Estados Unidos sea la guía de occidente, los buenos de la película, hoy, sin tapujos ni pudor ninguno por parte de este hombre, nos damos de bruces con la cruda y triste realidad. Y la derecha española y muchos ciudadanos liberales me dan pena, tan ilusos e interesados, que han querido ver un héroe donde solo hay un villano o como mínimo un mandatario que no quiere respetar a las viejas democracias europeas, la mejor versión de los gobiernos actuales y como máximo, un pasota del pueblo venezolano. Porque los acontecimientos son clarísimos; Trump es la versión más clara del nuevo imperialismo que comenzó con la guerra de Ucrania. Hoy, digo, sin tapujos o maquillajes de búsqueda de democracia, los ejércitos super poderosos de los máximos mandatarios de la Tierra no luchan contra el dictador por anular las libertades fundamentales de sus gentes, sino que luchan solo contra el dictador que no les obedece. A ellos se las trae al pairo que el dictador sea dictador si a ellos les somete pleitesía. Y Trump precisa recursos naturales que equilibren la balanza económica con el campeón de la economía mundial y no tiene reparo en hacerse con ellos. Porque a Trump solo le quedan las conquistas belicosas ante las superiores conquistas económicas mundiales de China. Sé que no descubro nada, que lo que escribo de Trump es de sobra conocido por fácilmente deducible. Pero lo que sí me sorprende y por eso lo reitero es el apoyo de gente española a semejante personaje. No hay más y ya me gustaría compartir esa estúpida alegría que muestran algunos poniendo a Trump de salvador del mundo. Pero Trump no es Cristo, aunque se encomiende a él para ganar la guerra. Si tenemos que ponerle un nombre bíblico, le pega mucho más anti Cristo.

*Abogado