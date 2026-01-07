Parece imposible añadir algo más a los cientos de buenos análisis, variadas opiniones y alguna noticia falsa sobre esa contundente detención-captura-secuestro de Nicolás Maduro. Tan eficaz que no parece ni obra de EEUU, que siempre que ha planteado operaciones militares así en el extranjero, al estilo película de James Bond, vienen fracasando estrepitosamente. Quizá salvo en el caso del asalto a la cobacha en donde estaba Bin Laden. Desde el siglo XX, a EEUU, como atleta del intervencionismo en todo ‘su’ continente, más que los ‘cien metros-golpe de Estado’ siempre se le ha dado mejor el medio fondo y la larga distancia en colocación de dictaduras: Chile, Argentina, Brasil, Nicaragua, Uruguay, Paraguay, Panamá...

Todo ello siguiendo la doctrina Monroe, esa que dice desde el siglo XIX que «América para los (norte)americanos», y que aún hoy se interpreta de mil formas, según se tome el anterior paréntesis y le venga en gana al individuo que ocupa la Casa Blanca.

Así que, y volviendo al principio... ¿Qué se puede aportar desde Córdoba, un sitio tan modesto como universal a lo acontecido en Venezuela? Pues mire usted. Primero: cada día conozco y voy tomando cariño a más venezolanos que llegan a esta ciudad, parte de esos ocho millones que han tenido que marcharse de un país que encabeza la lista de naciones más pobres en relación a sus ingentes recursos naturales. ¡Qué injusto!

Segundo: desde Córdoba se puede decir también mucho. De hecho, para mí, la mejor opinión que he leído al respecto en todos los periódicos y he escuchado en informativos de televisión nacional e internacional (he visto también la CNN o Al-Jazeera) es la que dio Fabiola Mouzo en la edición de Diario CÓRDOBA del pasado lunes. Impagable.

Y un tercer aspecto. En mi bar de guardia, reconocido centro oficioso de análisis sociopolítico internacional, solo hay plena coincidencia en un punto: si uno se pasa la legalidad internacional por donde quiere, cualquiera puede hacer otro tanto dentro o fuera de cualquier país, ¿no? Y eso es muy malo, porque la ley es el único pequeño mecanismo que protege al débil, que somos casi todos, del poderoso.

Miedo me da que el compañero David Jurado saque otra información en Diario CÓRDOBA sobre algún nuevo descubrimiento de minerales raros en Los Pedroches y, poco después, la Delta Force, con la excusa de que han visto a uno fumando un porro en el municipio, capture a algún alcalde de la comarca tras tomar la gasolinera, el supermercado, el puesto de la Guardia Civil y la taberna de la localidad. Total, ya que estamos...

*Periodista