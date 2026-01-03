Queridos Reyes Magos

Sé que hace mucho que no os escribo. Décadas, incluso. Pero os aseguro que nunca, ni por un segundo, he dejado de creer en vosotros aun sabiendo que los regalos de debajo del árbol los compraba mamá. Ella me educó así, para hacer que la ilusión durara para toda la vida. Y con la misma ilusión de entonces me levanto ahora el día 6 a acariciar los libros que me he autorregalado y desayunar roscón de reyes.

No sé si he sido lo suficientemente «buena»: he hecho lo que he podido, ya está. Os invito a escuchar la canción de mi amigo Alberto Ballesteros ‘Hacemos lo que podemos’ (la tenéis en plataformas y Youtube). Se trata de eso, justo eso. Creo que todos deberíamos quitarnos algo de presión de encima y aceptar que tenemos limitaciones y que, con ellas, intentamos hacer lo mejor posible. Eso quiero pensar.

Yo este año no voy a pedir cosas para mí. Me he dado cuenta de que necesito muy poco para sobrevivir, mientras sigan pagándome mi pensión y mis padres me procuren un techo. Ni siquiera quiero salud para mí. Estoy preparada para desaparecer en 2026 si es lo que toca. Sí que la quiero para Toffee (la manera en que me cuida y da amor la merece, creedme) y para las personas que me importan y que han demostrado que están ahí para lo que sea. Que ellos estén bien y sean lo más felices posible.

Bueno, a mí me gustaría que me prestarais algo de fuerza para atravesar estos yermos campos de la depresión post-casi-muerte y sus consecuencias. Solo ansío algo de paz y para eso necesito que Toffee no me falte. Ya está: es lo único que pido para mí.

Mis demás deseos están con el pueblo de Gaza. Pido paz, fin de la masacre. Que esos niños, marcados ya de por vida por el trauma del exterminio al que están siendo sometidos, lleguen a conocer en algún momento la felicidad. Que la comunidad internacional sea sometida con alguna desgracia que les haga darse cuenta de lo que están consintiendo. Que a alguno de los hermanos de Donald Trump en una cacería se les escape un tiro y termine con la muerte del pobre Donald y sus ansias imperialistas. Que los israelíes recuerden su origen y cedan en sus ambiciones de expansión.

Que a los profesionales de la comunicación se les permita hacer su trabajo sin presiones políticas a lo largo de todo el mundo, incluyendo las zonas en conflicto. Que no mueran por ser nuestros ojos.

Que se blinde el derecho a una vivienda digna y el Estado del bienestar en nuestro país. Que la sanidad y la educación sean siempre públicas. Que no les quitemos nunca las pensiones a quienes se las han ganado con el sudor de si frente. Que surja algún partido político que me haga querer votar.

*Escritora