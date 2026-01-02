Opinión | PUNTO Y COMA
Será difícil
Cuando finaliza un año, las personas tienden a hacer balance de lo ocurrido en los últimos doce meses. En ese análisis recapitulativo se suele elaborar un recorrido memorístico por los hitos personales, no tanto por cuanto atañe a la comunidad. Entendida esta en términos de Estado, es comprensible que actualmente los ciudadanos prefieran recrearse consigo mismos.
Es posible que la mayor parte de la sociedad se refugie en lo privado no por placer, sino por una necesidad de supervivencia diaria. Ahora bien, el comienzo de un año natural ofrece la oportunidad de recordar que el anterior ha estado marcado por la anomalía institucional. Así, el Gobierno continúa sin aprobar sus presupuestos. Por su parte, Santos Cerdán ha dado el relevo a Koldo y Ábalos en Soto del Real. Asimismo, en 2025 han estallado numerosos escándalos de acoso sexual y mala gestión interna de las denuncias realizadas en el partido que se autoproclamaba «el más feminista» de la historia. Supuestamente, la suma de «problemas» ha desgastado la confianza de los socios de coalición, que insisten en la necesidad de aplicar medidas que regeneren la situación, ‘ma non troppo’. Y es que, si el Ejecutivo se reestructurase demasiado o, incluso, se convocasen elecciones, los aliados parlamentarios, que no tienen otro oficio, perderían el beneficio.
Una vez más, la mayoría de nuestros conciudadanos habrán comenzado el año prometiéndose a sí mismos que harán deporte, leerán algún libro, llamarán por teléfono con más frecuencia a esos familiares o amigos que viven lejos y gestionarán con mayor eficacia sus obligaciones laborales. Todo ello resultará fácil para quien posea una mediana fuerza de voluntad. Pero a ver quién puede cambiar lo demás, lo de todos. Será difícil.
*Lingüista
