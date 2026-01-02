Cabalgata de Reyes Magos en Higuera de la Sierra

A 119 kilómetros de Huelva, muy cerca del río Odiel y en un terreno áspero de la Sierra de Santa Bárbara, se levanta la villa de Higuera de la Sierra. Dada su abundante población de alcornoques, fue una de las primeras localidades andaluzas en la que se implantó la industria del corcho, traída durante el ochocientos a estos pagos por gentes procedentes de Cataluña.

En el mes de enero dan comienzo sus fiestas anuales con la Cabalgata de Reyes Magos, probablemente la más antigua de cuantas se celebran en España. En la actualidad los habitantes de la antigua Higuera de Aracena la veneran como un elemento nuclear de su propia identidad. Desde sus inicios, en 1918, fue durante años una iniciativa del médico Domingo Fal Conde. Al fallecer éste, se siguió celebrando con el objetivo de mantener viva la tradición, razón por la cual se constituyó en 1983 la Asociación Cultural Cabalgata de los Reyes Magos. Esta entidad es la que se encarga de recrear año tras año el proyecto original, en el que numerosos higuereños participan en escenas vivientes relacionadas con el nacimiento e infancia de Jesús, las cuales se montan sobre camiones que van recorriendo luego las calles del pueblo. Los componentes de cada cuadrilla seleccionan un motivo bíblico para ser representado. Son los diferentes grupos de amistad, familia o vecindad los que participan en la elaboración de este símbolo festivo destinado a reforzar la existencia grupal, y lo hacen bien cosiendo, colaborando en el montaje o incluso en el propio diseño de los motivos bíblicos. Este acto ha alcanzado tal desarrollo que incluso llega a considerarse una celebración no dependiente del Consistorio, capaz de motivar a los lugareños como ninguna otra de las que se dan durante el año. Todos participan, fortaleciendo de ese modo la identidad local y el resto de afinidades colectivas, generadoras de prestigio y poder entre la población.

El desfile lo compone más de una docena de carrozas, unas menos pudientes y otras, como las de los Reyes, con un estilo similar al de otras del resto del país. Las más pobres o ‘verdes’, adornadas con abundante vegetación de la zona, son las que escenifican motivos relacionados con la infancia de Jesús, las cuales vienen completadas con toda suerte de animales domésticos o de labor, así como con diversos objetos de uso en la vida cotidiana. De este modo devienen en espectáculo capaz de conectar con los gustos de quienes presencian el desfile. En el diseño las mujeres juegan un papel fundamental, siendo con diferencia el grupo más activo de la asociación cultural. Participan también los hijos del pueblo dispersos en la diáspora, jugando el Ayuntamiento un papel secundario en el evento. Sin duda, es la fiesta que más público forastero convoca; la celebración contribuye a dar a conocer la villa, forjando en su curso un entramado de relaciones formales e informales. La cabalgata, con sus diversas puestas en escena, es vista por algunos como un mero espectáculo, siendo también para todos un símbolo de su identidad local. Se trata de una oportunidad única para mostrar el lugar que ocupa la población en el ámbito de la comarca, compitiendo esta festividad con otras del partido judicial de Aracena. Al ser un evento vivo, exhibe elementos de la rica cultura material de carácter tradicional de la zona, habiéndose convertido en una importante referencia cultural dentro de la provincia.

*Catedrático