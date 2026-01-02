Bando municipal

A todos los vecinos y vecinas, hago saber que el inicio de este año 2026 no es solo una fecha en el calendario, sino una nueva oportunidad para fortalecer los hilos que nos unen como comunidad. Tras los retos superados, el horizonte que hoy se abre ante nosotros nos exige una mirada más humana, más atenta y, sobre todo, más solidaria. Por ello, a través del presente bando, se hace un llamamiento a la ciudadanía para que el espíritu de ayuda mutua sea el motor de nuestro municipio durante los próximos meses bajo los siguientes propósitos: el compromiso con la soledad de nuestros mayores, en un mundo cada vez más digital instamos a cada vecino a dedicar un gesto de cercanía hacia aquellos que viven solos. La solidaridad económica y el apoyo al comercio local, pues apoyar al vecino que levanta la persiana cada mañana es la forma más directa de sostener las familias de nuestra localidad y garantizar que nuestra economía siga siendo justa y circular. La acogida y la inclusión en el año en que derribemos prejuicios, a ser ejemplo de hospitalidad con quienes han llegado a nuestra localidad, recordándonos que nuestra riqueza reside en su diversidad y en su capacidad de integrar a todos por igual.

Se hace saber a todos los habitantes de este municipio que a partir de las 0 horas del día 1 de enero, queda prohibido mirar hacia otro lado ante las necesidades ajenas, practicar el borreguismo mediático, social o político; saltarse los semáforos y las alertas que nos indiquen una conducta cívica, descuidar el aspecto personal y los buenos modales de cortesía y educación, utilizar los espacios públicos causando suciedad, contaminar el medio ambiente o no racionalizar el uso de los bienes de todos. Se hace saber que será obligatorio acompañar, acoger, estar alerta, escuchar, empatizar, tratar con respeto y dignidad a todos los seres humanos, acudir a los centros cívicos y bibliotecas, participar de los eventos culturales y comunitarios, apagar los dispositivos móviles durante comidas y encuentros, ayudar no sólo a quienes lo pidan sino a quienes lo necesiten.

Se hace saber que por los responsables de todas las administraciones públicas que concurren en el municipio, desde las 0 horas del día 1 de enero, se procurará el bienestar y la felicidad de sus congéneres, se les dedicará toda la atención que precisen y se pondrán a su disposición todos los recursos humanos y materiales existentes para lograr una ciudad inclusiva, acogedora, próspera y sostenible, se practicará la ejemplaridad personal y se consensuarán todas las medidas que redunden en beneficio de la población.

Se hace saber que el incumplimiento de este bando, no dará lugar a tribunales de excepción ni causas sumarias ni inspecciones confiscatorias, pero por aplicación de la ley del derecho natural y reglamento sancionador, dará lugar al reproche social, vacío interior e insatisfacción personal, y a que seas designado como ‘non grato’ entre los vecinos de esta comunidad histórica y viva, que espera de tu aliento y esfuerzo para seguir creciendo y creando vínculos de confianza y solidaridad en el municipio, que construyan un año nuevo para la esperanza y el pleno desarrollo de sus habitantes. Vecinos y vecinas: los grandes cambios no siempre nacen de grandes leyes, sino de la suma de pequeños gestos cotidianos. Hagamos que, al finalizar este 2026, nuestro mayor orgullo no sea cuánto hemos crecido individualmente, sino cuánto hemos sabido cuidarnos los unos a los otros. Feliz y solidario año 2026.

*Abogado y mediador