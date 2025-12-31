Más conectados, menos protegidos

¿Alguna vez nos hemos preguntado si la interconexión digital amenaza la salud? En diversos estudios de investigación, como el publicado en la revista PNAS, se evidenció que en un mundo cada vez más conectado, no solo no aumentó la cohesión social, sino que la polarización política se incrementó.

En estas dos últimas décadas se ha observado un crecimiento de la polarización, coincidiendo con el auge de las redes sociales. Estas plataformas favorecen la presencia de los individuos, autopercibiéndose a sí mismos y ante los demás, de forma rígida y visible. Lo que produce que las diferencias de opinión se transformen en conflictos, tensando las relaciones tanto personales como sociales o laborales.

Esta exposición estricta conlleva desconfianza, ya que las opiniones vertidas incorporan dos mecanismos: el primero, la homofilia, entendida como la empatía con las personas afines, lo que fortalece las creencias preexistentes, y el segundo, la divergencia, que, ante la rigidez expuesta, aumenta aún más la polarización; es lo que Cass Sunstein llama «cámaras de eco»; las personas solo exponen la información que refuerza sus creencias. Los dos mecanismos intensifican la discrepancia y destruyen la cohesión social. Conviene señalar que las redes sociales actúan solo como amplificadores del problema, siempre que las posiciones de partida sean contradictorias. Es vital comprender que las redes sociales, al operar con mensajes breves, cargados emocionalmente, refuerzan la lógica del «nosotros» contra el «ellos», emergiendo una polarización, además de política, afectiva. Se percibe al otro como una amenaza. Este tipo de polarización tiene consecuencias negativas para la salud mental, donde predomina el estrés crónico; no es de extrañar si observamos los resultados del estudio Atlas de la polarización en España 2025, con un resultado abrumador por el deterioro de las relaciones familiares y de amistad.

Esto nos lleva a plantear la siguiente paradoja: Mayor interconexión tecnológica, mayor polarización y menor cohesión social. La cohesión social puede definirse como el grado de confianza, aceptación de las normas compartidas y la reciprocidad en una comunidad a la que el individuo o grupo pertenece. Influye positivamente tanto en la salud mental como en la resistencia ante una crisis sanitaria, valorando la calidad de los vínculos, no el volumen de los contactos. De esta forma, el impacto negativo sobre la salud puede asociarse a mayor estrés psicosocial, a peor adherencia a las políticas de salud pública, a menor apoyo social percibido y a mayor mortalidad evitable. Tenemos un claro ejemplo durante la pandemia de COVID-19: la polarización social se asoció con mayor mortalidad y menor adherencia a las medidas preventivas. Pensemos que las personas hiperconectadas no solo intercambian información, sino que además compiten en visibilidad y reconocimiento, lo que incluso puede llegar a producir rendimiento económico. Esta situación instaura una desigualdad acumulativa en el plano autoperceptivo y de consideración social.

En conclusión, en las sociedades marcadas por el individualismo y su consecuente repliegue emocional, podríamos afirmar que la conexión masiva fragmenta el espacio común y dificulta la cohesión social.

La conectividad en sí no es lo que deteriora la salud, sino el volumen de contactos sin calidad de los vínculos.

*Médico