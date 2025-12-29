Democracias

Todos los regímenes democráticos padecen donde están establecidos los problemas que con idénticos calados arrastran y soportan las sociedades que finalmente los instituyen. Diferentes coyunturas han acabado deviniendo en ese sistema, aunque posteriormente no resuelvan los conflictos, no pocas veces enormes -sin ahondar descriptivamente en sus características-, ni las cuestiones que en destacable medida llevaron a la solución democrática, anhelando que tras la tormenta llegue la calma. Y casos se tienen como ejemplos los que se necesiten según el continente territorial de que se trate, si bien es en el occidental donde en mayor grado se producen con diferentes marchamos políticos. Con una transición que del anciano al nuevo régimen no suele ser ni fácil ni simple, sino todo lo contrario, onerosa, cruenta, y dura, tras los primeros días de su exaltación inaugural.

Y todo ello contando con la aún no totalmente afortunada decadencia de la vertiente revolucionaria, inaugurada en 1789, ni la utopía de las desenfocadas soluciones supuestas o falsamente progresistas, todavía desdichadamente vigentes en algunas zonas del Tercer Mundo, mayormente, aunque no por ello dejan de tener determinada implicación en algunos lares de Occidente; que de hecho los hay. Y sobre todo teniendo en cuenta la influencia de la enfrentada dualidad capitalismo-comunismo permeada por los dos grandes y connotados bloques políticos imperialistas, preeminentes desde mediados del siglo XX, aunque vayan cambiando de sus principales dirigentes y protagonistas.

El sistema admite variantes diversas, como distintas estructuras de partidos políticos, si bien con la base de la libertad de opinión y pensamiento, el imperio de la ley, y la existencia de los contrapoderes detectados por el cuerpo legislativo, el ejecutivo y el judicial, presuntamente independientes, aunque en la práctica manchados por la grasa de la corrupción lato sensu, que comienza cuando acaban los dos primeros confundiéndose en uno solo abocando a un régimen autocrático siempre que el tercer pilar no impere y desfallezca .