La Facultad de Ciencias de la Universidad de Córdoba cumple 50 años

La Facultad de Ciencias se inauguró hace 50 años, pero no todas las disciplinas empezaron a la vez.

Biología fue la primera y poco después Químicas. Dentro de mis recuerdos de bachillerato está la visita que hicimos al microscopio electrónico de Biología. Las clases se impartían en la avenida Medina Azahara. Esa visita me gustó y en parte reforzó mi intención de estudiar Ciencias.

En la década de los 70 aún no estaban las Ciencias Físicas. Por eso tuve que estudiar en Granada. En Córdoba empezaron en el curso 1995/96, cuando ya hacía años que había terminado mi doctorado.

Durante estos cincuenta años que han pasado, los programas universitarios en España han ido cambiando. Primero había facultades que englobaban grandes disciplinas: Ciencias, Humanidades, Arte... Después estas se desglosaron y cada una de ellas recibió el nombre de facultad, como Física o Matemáticas. Recientemente se ha vuelto usar el concepto amplio, con agrupación temática y por eso hablamos de nuevo de Facultad de Ciencias, que incluye diversos grados, como Biología, Química, Ciencias Ambientales o Biotecnología.

Esa reunificación tiene el potencial del trabajo multidisciplinar. El conocimiento siempre lo es, y con la colaboración entre disciplinas se alcanza un impacto mayor. La investigación en Astrofísica es uno de los ejemplos de cómo los descubrimientos pueden venir de la mano de físicos, o químicos, o matemáticos, o biólogos, o geólogos... todos ellos parte de las Ciencias y de su facultad.

La investigación en los nuevos materiales que hacen nuestra vida mejor también viene del trabajo conjunto de varias disciplinas. La investigación médica necesita ampliar aún más el grupo de expertos, incluyendo, además de los médicos, a otros científicos, a ingenieros y a tecnólogos.

En definitiva, la investigación requiere especialización, pero también interconexión; y la universidad es la cantera del futuro. En ella se crean las bases para nuestra sociedad. Los profesores guiamos a los alumnos e intentamos transmitir conocimiento y despertar la curiosidad y el deseo de saber más. También intentamos ser ejemplares.

Siempre abogo por el estudio de las ciencias en el bachillerato, ya que despiertan la mente y entrenan el raciocinio. Algunos, tras el bachillerato, seguirán estudiándolas, y muchos de ellos lo harán en la Faculta de Ciencias de la Universidad de Córdoba, venidos de nuestra provincia, de otras ciudades de España, y de otros países. Córdoba es desde hace muchos siglos una ciudad estudiosa y sabia, que ofrece cultura y saber por todas sus calles.

La juventud universitaria tiene importantes retos, en una época en la que el raciocinio y la sabiduría son tan importantes. Son necesarios el análisis crítico y el conocimiento, ambos atributos que todos debemos trabajar. La aportación de los jóvenes a la sociedad también será tanto mayor cuanto más ejemplar haya sido el profesorado. ¡Cuanta importancia y responsabilidad tienen los que imparten conocimiento!

A lo largo de la historia, Córdoba ha sido un centro político y cultural, y también un referente científico de primer orden. En época romana, la antigua Corduba destacó por su ingeniería y su pensamiento filosófico, con figuras como Séneca. Durante el Califato la ciudad alcanzó su mayor esplendor científico, llegando a ser uno de los principales centros de conocimiento del mundo medieval en disicplinas como la medicina, la astronomía y la filosofía.

Abulcasis fue pionero de la cirugía, Averroes defensor de la razón científica, y Maimónides, gran médico y pensador. Trabajaron en una ciudad repleta de bibliotecas y escuelas donde se preservó y amplió el saber clásico.

En la Edad Media, cuando la actividad científica disminuyó en toda Europa, Córdoba siguió transmitiendo ese legado.

Ese espíritu investigador continúa a través de la Universidad de Córdoba y sus centros de investigación. La historia de Córdoba nos recuerda que el conocimiento ha sido uno de sus mayores patrimonios, y así debe seguir siendo.

La Facultad de Ciencias está ahora en el Campus de Rabanales, terrenos e infraestructura remanentes de tiempos pretéritos y que se diseñaron para ubicar lo que fuera la Escuela Politécnica de Córdoba. La facultad tiene un campus precioso y amplio, cerca de fincas agrícolas y ganaderas, y un paraninfo extraordinario que, como sucede en otras modernas ciudades europeas, ha reutilizado una magnífica iglesia para nuevos fines también magníficos.

Cuando los estudiantes y el profesorado puedan tener una conexión fluida desde Córdoba habremos logrado un hito. Una universidad no puede tener un acceso difícil. Tiene que ser accesible tanto para los usuarios habituales, como para fomentar las visitas académicas y los actos y congresos internacionales. Todo eso es vida universitaria y hace que una universidad sea moderna. La universidad también tiene que resultarle próxima, y no ajena, al resto de los cordobeses. Es una importante asignatura pendiente. Por favor que alguien lo anote.

Córdoba necesita la investigación, la que se llama «básica», que a mi me gusta llamar «esencial» y también la aplicada. La esencial establece los pilares sobre la que el desarrollo aplicado se puede sustentar. La investigación aplicada es la única que puede contribuir socialmente al despegue de nuestra tierra. Tenemos recursos naturales, minería, cielo, ganadería, agricultura... y desde la universidad se están desarrollando proyectos que también contribuirán a la explotación de los recursos.

Creo que todo lo que digo es esencial para nuestro progreso, como civilización y como pueblo, el conocimiento es necesario para el avance y la innovación. No sonrían, sé que «avance e innovación» son palabras que ya pueden sonar a manidas por exceso de uso. Sólo haciéndolas propias, cada uno de nosotros, tendrán significado. Y ojalá que nuestra Facultad de Ciencias nos acompañe en esa meta, con acierto y visión. Cumple 50 años, para las escalas de vida de una universidad es una niña. Hay facultades milenarias, centenarias, la nuestra está entrando en la adolescencia y por eso tiene mucho que avanzar aún, pero también tiene la frescura, la fuerza y la falta de prejuicio de la Juventud.

Este periódico ha acompañado y apoyado la celebración de la efeméride del medio centenario. Ha contribuido con la publicación de un libro muy extenso, en el que se narran los detalles de la historia de la Facultad e incluye contribuciones de personalidades señaladas. Desde aquí agradezco que la prensa entienda la importancia de la investigación, la educación y la ciencia. Confío en que siga acompañando a la Facultad en su camino y dando visibilidad a sus logros, que al fin y al cabo son de todos.