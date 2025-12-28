Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Opinión | LA CLAVE

Francisco José Bocero

Francisco José Bocero

2025, un año más

Acaba 2025 con la sensación de que, una vez más, el año ha podido ser mejor, que el coste de oportunidad de transformación y mejora de la economía vuelve a lastrar el país y que la realidad diaria de la mayoría de su tejido productivo, de las pequeñas y medianas empresas y de los autónomos, continúa malviviendo con ese cuadro macro que no sirve para otra cosa que para justificar esta parálisis.

Recaudamos más que nunca y el abandono inversor en las infraestructuras es proverbial. Basta mirar el capítulo eléctrico, la capacidad renovable y la falta de redes para empezar. Necesitamos avanzar en desarrollo tecnológico -mucho- y renunciamos a 60.000 millones de euros de fondos porque somos capaces de pedirlos si hicieran falta y en mejores condiciones. Es imprescindible recortar la inflación de normas, leyes y cargas para liberar proyectos y facilitar la actividad y el único criterio válido es el intervencionismo más rancio y la sospecha permanente sobre inversores y contribuyentes y sobre empresas y ciudadanos.

Y así ha pasado el año, un año más, donde lo único que le ha importado a este gobierno es el poder por el poder, sin capacidad para gestionar, con presupuestos eternamente prorrogados, imponiéndose a base de decretos leyes y encastillado tras los muros de la autosuficiencia.

