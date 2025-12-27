Tras ‘3 de 40’

O sea, tras asistir a la obra de teatro 3 de 40. Tengo que reconocer que hacía mucho tiempo que no veía una obra de teatro teatro. Sólo había tenido la mala fortuna y el mal gasto de tiempo, expectativas y dinero, de encontrarme con sucedáneos espurios. Pero tras asistir a 3 de 40, he satisfecho, por fin, esa necesidad. Porque el texto, de Paco Rodríguez Orozco, es una auténtica lección de cómo se construye un drama, conflicto tras conflicto, clímax tras clímax, generándose, resolviéndose, volviéndose a generar, hasta el todo definitivo, cuando el espectador se queda absorto ante qué giro conclusivo va a tener la historia, gracias al excelente equilibrio entre lo dramático, lo trágico y lo cómico que se logra con la interpretación de tres actrices plenas: Gema Jiménez (Pepa), Carmen Fierro (Reme) y Cristina Marabotto (Lola). Estas mujeres, palabra a palabra, tensión a tensión, escena a escena, realizan el prodigio de poner en vivo, y al nivel del público, una historia que, en apariencia, sólo serían letras, palabras, renglones en unos cuantos folios; darle volumen existencial a lo que, sobre un papel, parecería nada. El reparto de la acción está muy equilibrado: cada personaje y su historia son protagonistas en su drama y, al mismo tiempo, las tres actrices se pasan el protagonismo, apoyando y realzando el de las otras dos. Hay escenas que parecen un monólogo, como si sólo existiese esa historia, como si fuese una obra de teatro en sí misma; otras escenas están montadas en una forma coral, tan activa, que las tres actrices se multiplicaran mucho más allá que esas tres mujeres. Es prodigioso comprobar, minuto a minuto de la obra, con qué pocos elementos se puede construir un teatro total de tres vidas, en su pasado, su presente y su futuro, ahora, que tan sometidos nos tienen a los deslumbrantes recursos escénicos. Autor, actrices… y el tercer apoyo de la obra: escenografía y dirección a cargo de Francisco García Torrado. El sello tan personal de este actor, profesor, director es inconfundible, porque nos muestra otra característica de la obra de arte: su enraizamiento en el alma de lo popular, el habla, las esencias, las tradiciones de un colectivo humano. Y no me refiero a lo popular localista, sino a lo popular universal, que trasciende más allá de un lugar y un tiempo. Pero falta el cuarto apoyo. Escritor, actrices, director han cumplido con su cometido, ¡y bien que han cumplido!: ¡el inmenso trabajo de vocación teatral que sostiene esta obra! El apoyo que falta es el de los organismos públicos, que no aprovechen tanto esfuerzo, y que esta obra no se represente más. Sería un buen regalo para estas fiestas. Pero…

