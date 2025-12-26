Saber o no saber

Vivimos en una era de acceso ilimitado a la información. Sin embargo, una nueva investigación revela que nuestra relación con el conocimiento no está guiada por la razón, sino por un complejo entramado emocional. Decidimos buscar o evadir la verdad no tanto para optimizar nuestras decisiones, sino para regular nuestro propio equilibrio psicológico, eligiendo a veces el dolor de la certeza y otras el tormento de la incertidumbre.

Un estudio realizado por los profesores Yaniv Shani (Universidad de Tel Aviv) y Marcel Zeelenberg (Universidad de Tilburg) desmonta el concepto clásico de la «ignorancia voluntaria». Tradicionalmente vista como un mecanismo para eludir la responsabilidad moral (no quiero saber el daño que causo para poder actuar egoístamente), la investigación propone una visión más amplia y humana: evitamos o buscamos información, incluso en contextos puramente individuales, como una estrategia para manejar nuestra carga emocional.

El estudio identifica dos comportamientos aparentemente opuestos que responden a la misma lógica: la autorregulación emocional. Por un lado, está la evasión protectora. Por ejemplo, evitamos mirar los resultados de una analítica antes de unas vacaciones. No es indiferencia; es un aplazamiento consciente del impacto emocional. Prefiero no saber ahora, porque no puedo soportarlo. Es un instinto de conservación, un refugio temporal en la incertidumbre. Por otro lado, hay una búsqueda compulsiva de información dolorosa e inútil. Revisamos el precio de un producto que ya compramos, solo para confirmar si pagamos de más, aunque nada podamos hacer. Y miramos la lista de fallecidos en un accidente por si está algún ser querido. Aquí, la incertidumbre, el «no saber», se hace más insoportable que el dolor mismo de saberlo.

La clave del estudio reside en un modelo elegante y simple. Nuestras decisiones sobre la información giran en torno a dos preguntas internas: 1) ¿Puedo manejar la incertidumbre? Si la ansiedad de no saber es insoportable, buscaremos la verdad a cualquier costo. 2) ¿Puedo manejar el costo emocional de saber? Si la verdad es percibida como un golpe emocional demoledor, optaremos por la ignorancia, aunque sea voluntaria.

Este equilibrio explica la paradoja. Una persona puede evitar una prueba diagnóstica (no puede soportar saber un posible resultado negativo) pero obsesionarse con rastrear un precio de compra (no puede soportar no saber si la estafaron). Son las dos caras de una misma moneda: la gestión de la carga afectiva.

El conflicto se extiende al ámbito moral. A veces, «no queremos saber» el impacto de nuestras acciones en otros para evitar la culpa. La ignorancia nos permite actuar en interés propio. Sin embargo, este mecanismo tiene un límite: cuando intuimos que nuestra ignorancia podría causar un daño grave a otros, la incapacidad de soportar esa incertidumbre (ser responsable de un sufrimiento ajeno) puede obligarnos a buscar la verdad. La ignorancia voluntaria es sostenible solo mientras podemos engañarnos a nosotros mismos creyendo que no saber sirve a un propósito (incluso moral). Cuando esa ilusión se desvanece, la búsqueda de conocimiento se vuelve una confrontación ineludible con la realidad.

En un mundo saturado de datos, este estudio nos recuerda que somos, ante todo, seres emocionales que navegamos entre el miedo a saber y el dolor de no saber. Nuestra búsqueda de la verdad no es un camino recto hacia la claridad, sino un tira y afloja estratégico con nuestro propio bienestar psicológico. Entender esta dinámica no nos hace más irracionales, sino más humanos; y nos revela que a menudo, en nuestro afán por conocer el mundo, lo que en realidad intentamos comprender, y proteger, es nuestro frágil equilibrio interior.

*Profesor de la UCO