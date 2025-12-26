Tras compartir desde este rinconcito durante todo el año muchos momentos de nuestra actualidad al hilo de la vida, compañeros de reflexiones a vuela pluma del discurrir de nuestros días y el sentido de lo que acontece, ya desde la denuncia urgente o la reflexión serena, permíteme que dedique estas líneas para desearte una muy feliz Navidad. Pero no esa cualquiera envuelta en papel de celofán y anuncios, ni la estruendosa de ruidos y luces. Ni esa histriónica adornada de necesidades superfluas o de reclamos externos. Ni tampoco una Navidad exprés y acelerada, de usar y tirar, reclamo comercial que se superpone a la última fiesta y dará pie a la siguiente en un carrusel sin alma.

Permíteme que la Navidad que yo te deseo sea esa que vibra con el encuentro cercano, con el abrazo prieto de la gente que te aprecia, de las felicitaciones sinceras y buenos deseos de quienes te rodean. La Navidad que yo te deseo desafía lo imposible, no se queda sólo en campanillas ni oropeles sino que hace la vida más grata. Nace en un pequeño portal en Belén, y tiene de protagonistas indiscutibles a unos humildes pastorcillos seguramente analfabetos, a una joven pareja sin vivienda llena de incertidumbres, y a unos extranjeros que, ayer como hoy, perseguían una señal que se define como la gran buena noticia de la humanidad, de la que estamos tan ayunos en nuestro mundo, en una fraternidad que necesitamos lejos de polarizaciones y extremos.

Yo no te deseo felices navidades, porque la Navidad es sólo una. Ni tampoco te deseo felices fiestas de invierno, porque lo que celebramos trasciende las estaciones del tiempo y los años. La Navidad que yo te deseo nace del corazón, de la ternura de lo sencillo, de la pequeñez de lo desvalido. La Navidad que te deseo huye de la impostura porque es algo auténtico y, sobre todo, quiere llegar a todos los latidos. Especialmente a quienes más solos se encuentran, a quienes perdieron a sus seres queridos, a quienes se ven prisioneros de una vida que no les gusta o de unas servidumbres que los arrastran, a quienes se sienten de vuelta de casi todo, a los que por las limitaciones de la enfermedad se sienten vulnerables. La Navidad que te deseo va más allá de los convencionalismos y las tradiciones, de los clichés establecidos, para darte otra oportunidad y renacer de nuevo. Es esa Navidad que no pasa nunca, que desde la paz y el amor te libera y te reconforta, te devuelve la fe en ti mismo, la esperanza en el futuro desde el valor inestimable del presente, ese que tantas veces no vemos entre ramas o nubes.

Feliz Navidad amigo lector, desde la empatía o la diferencia, sea cual sea tu ideología o creencia, porque mi Navidad es ofrenda y llega para ti y todos los seres de buena voluntad, envuelta en la inocencia y la ternura, para dar sentido y plenitud a nuestro fugaz devenir por los senderos de la historia.

*Abogado y mediador