Un jarro de agua fría sobre el auditorio musical

¿Se imaginan al Córdoba CF sin campo propio donde jugar o desterrado al estadio de San Eulogio? ¿Conciben un barrio sin centro de Salud o sin colegios? Cuesta trabajo imaginarlo. Pues la Música, con mayúscula, está condenada a ser la Cenicienta de la Cultura, ya que la Orquesta de Córdoba, que es ya una robusta joven adulta de 33 años, sigue viviendo de prestado en el Gran Teatro que, como su nombre indica, es un espacio para la palabra, no para la música, que no suena allí con la brillantez que debiera.

Miembros de la Orquesta, aficionados que la respaldan y estudiantes de Conservatorios que tienen la esperanza de vivir de la música han emprendido una campaña, la enésima ya, para reclamar el auditorio o sala de conciertos que Córdoba merece y necesita, petición respaldada por más de 6.000 firmas, de momento. Y por toda respuesta, la señora teniente de alcalde de Cultura, con todos mis respetos para doña Isabel Albás, ha echado un jarro de agua fría, negando esa aspiración con el pretexto de su costo, cifrado a la ligera -pues no hay aún proyecto técnico- entre 50 y 60 millones de euros, vaya por Dios. Si los ayuntamientos de los años ochenta no hubiesen tenido la valentía de invertir 890 millones de pesetas de entonces en la compra y restauración del Gran Teatro, su solar estaría convertido hoy en un bloque de viviendas de lujo o en un cubo revestido de mármoles con unos grandes almacenes dentro; pero entonces izquierdas y derechas, todos a una, como en Fuenteovejuna (así lo escribió Lope), apostaron por salvar el Gran Teatro, que todos disfrutamos desde su reinauguración el 20 de mayo de 1986, hace ya casi cuatro décadas. Seis años después se creó la Orquesta de Córdoba aprovechando la euforia cultural de los fastos del 92, que allí sigue de prestado dando sus conciertos sin que haya habido en el Ayuntamiento quien apostase por una sede propia; no solo para su Orquesta, sino para todas las de España y del extranjero que pudieran venir a enriquecer la programación musical de una ciudad dos veces milenaria, universitaria y culta.

Pero no, la música no se valora lo suficiente por los que mandan; la prueba es que no se les ve en los conciertos de abono; quizás alguna autoridad asome por allí el Día de Andalucía, para sacar pecho y aplaudir el himno de Blas Infante, pero eso no es suficiente. La Música, con mayúscula, repito, es parte importante de la Cultura, un lenguaje universal que se comprende en todos los idiomas y despierta sentimientos nobles -de los que tan necesitamos estamos- y con ellos promueve un hermanamiento emocional. Se satisfaría así la demanda de un público ávido de música de calidad, como acaba de poner de manifiesto, un año más, el Festival Orozco llenando los aforos y mantenido por las arcas municipales durante veintitrés años gracias al empeño del catedrático de Piano y asesor cultural del Ayuntamiento Juan Miguel Moreno, en quien muchos confiamos para que apueste también por el Auditorio y contrarreste el jarro de agua fría que esta aspiración acaba de recibir.

Pero no un Auditorio en cualquier sitio, en las afueras, que reste asistencia de aficionados mayores temerosos de regresar a casa a las diez de la noche en invierno. Es conveniente que sea céntrico. Cada vez que paso por delante el antiguo Banco de España pienso, quizá ilusamente, que podría ser un emplazamiento ideal, aunque se anticipó Hacienda a ocuparlo. Pero todo es reversible. Y que hablen los técnicos de su viabilidad.

Un día de agosto de hace ya muchos años conté en Salzburgo (Austria), con la mitad de población que Córdoba, una treintena de conciertos programados ¡en una sola jornada!; es verdad que la ciudad natal de Mozart vive de la música. Sin llegar a tanto, Córdoba podría encontrar en la música, escuchada en buenas condiciones, un nicho de rentabilidad que compense otras carencias. Se puede explorar también el mecenazgo de empresas que pongan su nombre al futuro Auditorio a cambio de aflojar el bolsillo. Sigamos esperando sin bajar la guardia...

*Periodista