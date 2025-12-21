La pastoral de Monda

Al abrigo de su sierra y al pie de una fortaleza musulmana desde cuyas torres se domina la hoya de Málaga, se encuentra la población de Monda, a 42 km de la capital. En Navidad sus calles, con olor a aceitunas recién molturadas, buñuelos y polvorones, se transforman en escenario de una fiesta en la que resplandece su tradición musical. La celebración de colectas y aguinaldos durante el Ciclo de los Doce Días aún es habitual en poblaciones de Andalucía y de España, adquiriendo en muchos lugares caracteres distintivos, tal y como es el caso de esta villa. Se afirma que en dicho período es cuando aparecen en la tierra los espíritus y las almas, lo que da pie a la creación de comparsas de enmascarados. En Monda los grupos de jóvenes vestidos de pastores o «mulliores» tienen su origen más cercano en la centuria del Setecientos, cuando salían a las calles para cantar los misterios del Santo Rosario. De aquellos grupos, a los que los oyentes contestaban con avemarías, salieron estos otros de campanilleros, los cuales recorren aún aldeas y cortijadas próximas a la localidad, pidiendo dádivas o regalos. En otro tiempo solían recibir productos de la matanza.

La mayor parte del repertorio está integrado por villancicos tradicionales, aunque se cantan también otro tipo de composiciones, acompañadas todas ellas por colleras de campanillas, zambombas fabricadas con troncos ahuecados de madera de pita (lo que produce un sonido más profundo), almireces, botellas de anís u otros instrumentos caseros adornados con cintas multicolores. Una de esas composiciones dice: «La patrona de esta casa/es una santa mujer,/pero más santa sería/si nos dejara beber». Estas letras y otras de villancicos son ensayadas en las frías y desapacibles noches por los miembros de La Pastoral y, año tras año, cantadas a las puertas de las casas mientras piden el aguinaldo, formando cuadrillas de gente joven que suelen disfrazarse de pastores. Su vestimenta la componen camisa blanca, pantalón negro con zahona, chaleco, alpargatas, sombrero con estrella y, colgando a sus espaldas y cinturas, ramilletes de romero, tomillo, esparto u otras ramas, acompañándose de hondas y las típicas calabazas para llevar el agua. En las frías mañanas, en otro tiempo, llamaban a sus compañeros para salir a la calle con sus cantos. Esta ancestral costumbre de pedir dádivas era ya practicada en época romana, cuando se entregaban regalos a los soldados de las legiones que regresaban de sus campañas. Más tarde comenzó a obsequiarse de este modo a amigos y familiares a principios del año, tal vez como deseo de que el nuevo período estuviera plagado de bienes. Por último, la tradición llegó hasta nuestras tierras, donde sólo hubo que poner música y letra a tan arraigada costumbre.

La Pastoral la componen en la actualidad casi medio centenar de miembros de diversas edades. La tradición de pertenencia se transmite de padres a hijos, haciendo de ella una asociación singular que participa también en la Cabalgata de Reyes o en otras reuniones de agrupaciones de la comarca, así como en la que se celebra en su propia villa el domingo antes de la Navidad. Ese día, tras el pasacalles y la comida campestre, comienzan a tocar tanto en la plaza como en la iglesia. Sus componentes refuerzan de este modo su identidad. Con esta celebración se restablece además el propio equilibrio personal y el de la sociedad que se involucra en tan tradicional costumbre.

*Catedrático