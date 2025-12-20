¿Las Navidades bien o en familia?

En apenas unos días, las estaciones y aeropuertos estarán atestados. Desplazamientos de millones de personas que supuestamente vuelven «a casa» ¿porque quieren o porque se espera eso de ellos? Si no pasas las navidades en familia, eres un raro o tienes problemas emocionales. Pero, si no hubiera responsabilidades familiares ni carga mental, ¿quién verdaderamente querría someterse a pasar dos días con personas que no tienen ni idea de cómo se siente uno verdaderamente por dentro y qué es lo que necesita? ¿Acaso lo saben? ¿Acaso han preguntado? ¿Responderíamos la verdad si lo hicieran?

Puede que estemos sobrepasados para pillarnos un tren, un bus, un avión... y desplazarnos para simplemente estar durante unas horas, porque el 26 hay que volver a la realidad, en el lugar donde la tradición y la presión social nos han dicho que debemos estar. Pese al cansancio o el dolor, aunque sólo deseásemos ir del sofá a la cama porque estamos sobrepasados y la existencia ya de por sí es lo suficientemente difícil como para que la familia, esos que se supone que son los que más nos quieren, nos la compliquen más aún.

¿Y si resulta que la vida nos ha pasado por encima, nuestro jefe nos tiene machacados, estamos frustrados porque no conseguimos trabajo y llevamos ahorrando meses para estar donde nos han dicho que debemos estar, tenemos depresión y tendremos que fingir, estamos pasando por una dura ruptura sentimental y sólo querríamos estar en la cama o tenemos un trastorno alimenticio o alguna restricción en la dieta y sabemos que será un horror atravesar todo ese desfile de «manjares», por ejemplo? ¿Y si resulta traumático o demasiado doloroso volver allí?

¿De veras a todos les gustan las navidades o sólo fingen? ¿Por qué tenemos que esforzarnos tanto para que los demás tengan las fiestas que quieren, aunque eso nos suponga una enorme carga mental o ansiedad, malestar emocional, meses de terapia después...? Todo gratuito, todo sin reportar nada más que estrés y una responsabilidad que nadie nos preguntó si queríamos tener. Simplemente, dieron por hecho que ese es el rol que debemos ocupar. El supuesto bienestar familiar (¿real?) por encima del nuestro. ¡Y todo esto es tan breve! Me refiero a nuestra propia vida. A que una nunca piensa que apenas va a contar con unas horas para llegar al hospital y escapar de la muerte (con suerte) como para no mandar más a la mierda todo y empezar a hacer lo que verdaderamente quiere o necesita. Más bienestar personal, por favor, y menos compromisos sociales (aunque sea navidad).

*Escritora