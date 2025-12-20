Sobre estar acabado

Ha dicho el ministro tuitero Óscar Puente, conocido también por dedicar su escaso tiempo libre al ministerio de Transportes, que Eduardo Madina está acabado. Hay que ser cuidadoso antes de decir de alguien que está acabado. Sobre todo, con los nacidos en los 70. Sé muy bien de qué hablo: somos tipos muy duros, lloramos a escondidas o delante de todos, pero no retrocedemos ni para tomar impulso, y eso que tomando impulso somos buenos. Eduardo Madina es de mi año, 1976: y dentro de la dureza ancestral de los nacidos en los 70, con una piel curtida de diamante, los del 76 ya somos la cima de la resistencia, del no dejarnos vencer por ninguna circunstancia. Que se lo digan a Eduardo Madina, al que quisieron dar por acabado los terroristas de ETA cuando le pusieron una bomba en los bajos de su coche el 19 de febrero de 2002. A Eduardo Madina le tuvieron que amputar la pierna izquierda, pero desde esa fecha ha seguido adelante, como su buen amigo Borja Sémper, también del 76, que ahora está luchando contra un cáncer. Eduardo Madina y Borja Sémper, del PSOE y del PP, rodaron juntos el extraordinario documental Impuros, dirigido por Alberto Utrera, basado en el libro de ambos Todos los futuros perdidos. Tanto el libro como su interpretación audiovisual guarda unas heridas que aún desgarran, desde una soledad civil que también duele, pero mantiene un pulso de belleza y vida por vivir.

Viene todo esto porque en el programa Hoy por Hoy de la Cadena SER, en el que es contertulio, preguntados por Àngels Barceló sobre la petición de la vicepresidenta Yolanda Díaz al presidente Sánchez de hacer cambios, Madina respondió que «la crisis no está en el Gobierno, sino en el PSOE». Y añadió luego: «Yo creo que la legislatura está terminada hace ya mucho tiempo. Cuando metieron en la cárcel a Santos Cerdán dije que el ciclo había terminado, pero hay finales que duran mucho, esto que decía Sabina: un final que no se acabe nunca». Y Óscar Puente, entonces, que ya ha dirigido antes su elegancia verbal a Madina, lógicamente, escribe un tuit: «El que estás acabado eres tú. Desde hace mucho tiempo. Ahora paseas tu rencor por las tertulias radiofónicas. Ay, tú, que te creías la esperanza blanca del socialismo español y has acabado de comentarista, pero sin canal propio».

Eduardo Madina le ha dedicado su silencio, como Taylor al doctor Zaius en El planeta de los simios, cuando le grita para que no se adentre en la zona prohibida. Eduardo Madina avanza por la orilla de su playa socialista, que conduce a su propia estatua de la libertad individual. Hace falta más refinamiento, hondura y fuerza que las que pueda guardar Puente debajo de sus tuits, para decir que un hombre está acabado.

*Escritor