Es probable que la fascinación por la cultura egipcia sea común a todas las culturas que le han seguido en el tiempo. Casi imposible ser ajeno a su rico imaginario religioso, a su singular visión en torno a la vida y la muerte, al misterio de las pirámides, al robo de sus piezas, a las maldiciones y leyendas o a sus maravillosos jeroglíficos. Ni el Astérix de Uderzo y Goscinny pudo resistirse a una magnífica aventura con Cleopatra.

Aquella cultura fue dirigida por unos seres -los faraones, considerados dioses vivientes, líderes supremos- que me hacen pensar irónicamente en estos días en algunos líderes nacionales, a los que sólo les falta entrar en el congreso a lo Liz Taylor, caracterizada como Cleopatra cuando entra en Roma en su película de 1963. Así me los imagino, sentados en un monumental podio. Son actitudes que, salvando las distancias, también se perciben en la política local. Seguramente me falta formación e información para entenderlo, pero ¿por qué la clase política toma unas decisiones que no tienen mucho sentido? Sirva como ejemplo en Córdoba la exposición en torno a la infancia y la adolescencia en Egipto. Estupenda, está claro, pero la pregunta es: ¿era necesario? Dicen que su importe es en torno a un millón doscientos mil euros. ¿Nos renta? ¿Nos renta en una ciudad que no tiene una estructura cultural contemporánea? ¿Nos renta que se confunda cultura con turismo? ¿Renta en una ciudad como Córdoba, que ya tiene cuatro Patrimonios de la Humanidad, que se apueste por este tipo de eventos? ¿La ciudad se puede o se debe permitir una inversión semejante? No me lo explico. Hay proyectos que tienen sentido en una ciudad como Nueva York, con presupuesto para hacer esto y seguir manteniendo una red cultural coherente.

Quizás la que está momificada sea yo, y no entiendo nada. Nuestro presidente, por poner otrocaso, nos dijo el otro día que a España ‘le renta’ que él esté en el gobierno. Me pregunto a qué se referirá, si a la amnistía, si a la reforma fiscal que proponen, si a la corrupción que arrastra o bien a la vergüenza de alguno de sus colegas con compañeras de partido, si a que nos suba el sueldo a los funcionarios, a no presentar presupuestos durante años o a que nos ‘regale’ un cutre-bono de sesenta euros para usar un tren. A mí, desde luego, en estas condiciones no me renta nada de esto, ni la subida de sueldo. En realidad, ya puestos, le sugiero que, casi mejor, nos regale una gallina a cada español viendo los precios de los huevos últimamente.

Todo esto sí que es para bostezar. De hecho, es para hibernar unos años, como poco.

*Artista y Catedrática de la Universidad