Menos machistas

Considero un error además de bulto tener una interpretación tan burda como la que he escuchado por ahí a propósito de los acosos de personajes socialistas en cuanto a que el machismo es patrimonio de un partido político. Decir eso es, simplemente, o aprovecharse electoralmente del sufrimiento de las mujeres o coger una vía muerta para erradicar el acoso machista del jefezuelo frente a la contratada. Porque el problema es mucho más de fondo y si pudiéramos tener una cámara oculta en todas partes nos sorprendería la naturaleza estructural e histórica del asunto que hoy se pretende trasladar como coyuntura partidista. Hay que partir de que la sociedad es casi toda machista. Que los hombres seguimos teniendo y queriendo tener esa superioridad de raza sobre las mujeres que está metida en los genes de tanto repetirse a través de los siglos en todas las culturas. Que ello nos hace insensibles ante el sufrimiento continuo y callado de todas las mujeres. Que cuando el ángel del Señor dijo a María «Bendita eres entre todas las mujeres» también quiso decir que, salvo la Virgen, todas las demás sufrirían machismo. Que las propias mujeres, dada la educación reglada y popular mamada a fuego lento, son responsables autómatas de que esa mala educación siga practicándose porque no hay mujeres más machistas que las madres y hermanas de los hombres. Pero todo esto puede cambiar con la democracia y con medidas que para ser efectivas deben no solo acuñarse como hierro fundido en la piel, en la educación más temprana, sino ser sancionables desde lo considerado sutil y casi inobservable hasta lo penalmente relevante, porque solo así será cambiado un mundo injusto ante la mala costumbre varonil exactamente igual que solo la sanción hace que cumplamos un semáforo en rojo. Que todos somos machistas, por mucho que muchos tan solo como mucho empecemos a serlo menos. Por lo demás, y siendo algo más vehemente, quiero mandar un mensaje directo a todos aquellos cincuentones para arriba que además no son físicamente muy agraciados y que el poder los lleva a querer sexo con mujeres más jóvenes que tienen una posición laboral bajo su responsabilidad: si estas salido y puretón y quieres coles por huevos métete tu solo en el baño y deja a las chicas en paz; que además podrían ser tus hijas. Mamón.

*Abogado