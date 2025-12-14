Córdoba como parque temático

Salgo de casa y, en la plaza cercana, veo a un grupo de gente agolpado en una esquina. Temo que haya pasado algo -son frecuentes las caídas en un pavimento irregular- pero por fortuna no es eso: turistas, extranjeros y nacionales, hacen cola para sacarse una foto posando debajo de un sombrero cordobés pintado en una fachada. Esa pared se extiende por una callejuela decorada con hileras de macetas con flores. Son de plástico. Llego a la plaza de Las Tendillas y encuentro otro colapso: están montando atracciones de feria, puestos de artesanía local o, quizá, de repostería, y los operarios y peatones competimos con una procesión de niños de un colegio que, a su vez, intenta abrirse paso entre las máquinas que colocan las luces de navidad. En unos días la calle Cruz Conde será nuestro Vigo. Necesito salir de ahí cuanto antes y me dirijo hacia la biblioteca Grupo Cántico. Es una zona segura entre jardines, tan segura como son las bibliotecas. Bobadas de vieja loca. Un ruido de martillazos me recibe, provienen de un tinglado de grandes dimensiones, un parque de atracciones con una llamativa estética Disney. Asusta pensar cómo sonará cuando la megafonía sustituya a los martillos.

Es entonces cuando me pregunto: ¿dónde vivo? ¿Esta es la Córdoba que descubrí hace cuarenta años y en la que me sentí tan afortunada por poder habitar? Muchos de estos cambios son estacionales, pero otros perduran y han transformado al casco antiguo y parte del centro de la ciudad en lo que muchos denominan un parque temático: un gran recinto con decorados tendentes a animar el turismo y el consumo. Los parques tienen un hilo argumental y en este caso parece ser un concepto de tipismo cordobés plagado de tópicos de dudoso gusto estético. Llama la atención el exceso, un exceso que se acentúa con las exposiciones temporales que lo pueblan: desde la Navidad hasta las procesiones que ya salen en cualquier momento del año. ¿Puede una ciudad como Córdoba, con cuatro bienes Patrimonio de la Humanidad, afearse tanto a sí misma? La tradicional discreción de su estética, su arquitectura sobria está siendo aplastada por un sinnúmero de espectáculos dirigidos a «dejar la imagen de la ciudad en la memoria del visitante», o «poner a Córdoba en el mapa». ¿Seguro que se consigue así?

En 1992, el antropólogo francés Marc Augé definió dos tipos de espacios: uno sería el lugar antropológico, espacios que integran lo antiguo y lo moderno, con una identidad que extiende a los sujetos que lo habitan y a los que dota de referentes sociales comunes, enfocados para la convivencia. Otro, su opuesto, constituiría el no-lugar: instalaciones necesarias para el intercambio de bienes y para la circulación de las personas, como aeropuertos, grandes almacenes, autopistas... y parques temáticos.

Los no-lugares se caracterizan por el anonimato y la transitoriedad de los sujetos que los visitan, carecen de identidad y de historia común (salvo el tema que se incorpore al parque temático) y la comunicación interpersonal está mediatizada por el entretenimiento y el consumo, no por una relación social profunda, que es la que crea lugar en un sentido antropológico.

Las zonas urbanas que se convierten en parques temáticos desplazan a sus habitantes históricos en ese proceso llamado gentrificación. Con ellos se pierde la cohesión y la identidad y, con el tiempo, la posibilidad de revertir el proceso se hace más difícil. ¿Se convertirá el casco histórico de Córdoba en un lugar de paso, en un almacén para comprar los mismos recuerdos que en cualquier otra ciudad, en un escenario para nuestros selfis? Al volver a casa me acerco a la esquina del sombrero cordobés. Ha empezado a llover y la calle está vacía. Cuántas personas habrán pasado hoy por allí, cuántas fotos se habrán hecho. El plástico de las flores de las macetas brilla más que si fueran naturales, es un brillo sin matices ni vida, un potente no-brillo.

*Psiquiatra