El placer de Sísifo

He pasado algunos días de la semana pasada escribiendo un artículo sujeto a un plazo de entrega improrrogable. El artículo era importante e importante para mí, y la responsabilidad es un coagulante, escribir es sangrar y es terrible andar sacándose las letras con cortes y sanguijuelas, es terrible ir encontrándose la trombosis matando párrafos e ideas que no son iguales en el papel que en la propia cabeza. Casi terminado, lo vi morir en la pantalla: el ordenador se quedó colgado y, misteriosamente, como si esto fueran los últimos noventa, desaparecieron 15 horas de trabajo. Zap. Es un espejismo la calidad de la primera versión, pero en este caso la segunda reescritura lo dejó peor. Volvió a pasar: la mitad perdida. Terminé la tercera versión por pura obstinación, creo que tomando las peores decisiones en cada cosa y con fatalismo, como el que engorda desde que se compró el traje que, para que quedara bien, necesitaba que perdiera un kilo y no ganarlo; o confiesa un delito no cometido. Pensé en la fragilidad de las vidas dedicadas a pensar: todo ese entramado, que parecía sólido y fiable, hecho de desvelos y soledades; lo deshace la enfermedad con un único tirón, como un nudo as de guía. Pensé que escribir, investigar, es imponerse acompañar a Sísifo: se lleva a la cima la piedra, se empuja un centímetro más que la última vez, se deja caer al llano, se empieza de nuevo. El castigo de Sísifo sería que la piedra cayera en el mismo sitio siempre, antes de dejarla quieta en la cima. Pero los investigadores, creo, aman más el nuevo centímetro conquistado que la quietud última, cuando ya no haya más que saber, ni roca que empujar.

*Abogado