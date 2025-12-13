Córdoba en verde

Negacionistas radicales al margen, la sociedad en general se ha ido concienciando en los últimos lustros sobre la necesidad de poner en marcha una serie de políticas ambientales que consoliden el desarrollo y cuiden el denostado planeta que nos está quedando a causa de la acción de la ciudadanía.

Por fortuna, han quedado atrás los criterios cortoplacistas de que las ciudades tenían que apostar por espacios verdes o el cuidado de sus entornos naturales como una mera cuestión estética, ideológica, de pedigrí hacia el exterior o como elemento diferenciador respecto a otros centros urbanos.

Ahora el concepto es distinto. Lo que antes tenía demasiado de postureo ha pasado a convertirse en una necesidad. Y esto es así porque tanto la población como nuestros gobernantes, con el aval de los expertos en la materia, se han dado cuenta de que la protección del medio ambiente es, principalmente, abogar por la salud de las personas, preservar los espacios en los que vivimos de los avatares climáticos, ordenar el crecimiento urbanístico del territorio y favorecer el crecimiento económico, entre otras consecuencias.

Nuestro futuro depende del empeño que pongamos en este aspecto y debe ser una prioridad tanto para las instituciones como para la población. Con todos los matices que se quieran apuntar, la realidad es que Córdoba se ha ido sumando en los últimos años a esta nueva estrategia de conservar nuestro patrimonio natural y desarrollar una serie de políticas que van en la dirección adecuada.

Uno de esos ejemplos es el llamado Cinturón Verde, que ya está en su fase final y cuyo sendero de unos 20 kilómetros atraviesa la sierra de Córdoba. Otra iniciativa es el anillo verde de la ciudad, una red de unas 300 hectáreas de parques y que debe seguir siendo una de las banderas del Ayuntamiento en los próximos años.

Además, ya tenemos los datos del Plan Director de Arbolado de Córdoba, que prevé una serie de actuaciones en la próxima década que se han presupuestado en 33,8 millones de euros para una gestión integral del patrimonio arbóreo adecuado a las nuevas necesidades. Este documento impulsa una gestión ecológica y responsable de nuestros árboles, asegurando su salud, la reducción del riesgo sanitario y la mejora del bienestar ambiental. Así, el gobierno local tiene un reto para los próximos años que puede y debe cambiar la fisonomía del municipio.

Pero la ciudad tampoco debe dejar de lado la importancia del río y urge una limpieza integral que ha de ejecutarse más pronto que tarde dejando a un lado la confrontación entre administraciones y el debate ideológico estéril. Un Guadalquivir limpio no sólo es un escaparate para la actividad económica, como puede ser el caso del turismo o el comercio, sino una responsabilidad para mantener un recurso natural extraordinario y proteger además a la población de posibles riesgos, como las inundaciones que sufrimos periódicamente. Afortunadamente, ya se están dando pasos para resolver este problema.

Si queremos una Córdoba verde de verdad, el ámbito privado también ha de sumarse a esta estrategia global. Y en este punto, son de agradecer iniciativas como la de este diario, que recientemente ha concedido los galardones de la sexta edición de los Premios al Desarrollo Sostenible. Unas distinciones que reconocen la lucha contra el cambio climático y la búsqueda de un desarrollo compatible con el planeta, a través del trabajo de instituciones, empresas, colectivos y personas que impulsan la protección de la naturaleza.

Córdoba ha iniciado un camino que debe consolidarse en los próximos años, con el precepto claro de que una alta biodiversidad contribuye a la regulación del clima, purifica el aire y el agua y mejora la salud mental y física de los habitantes de la ciudad. Para ello será clave que las decisiones en este campo dejen de tomarse por sensaciones u ocurrencias y que se adopten con argumentos científicos y sentido común, que no suele ser, por desgracia, el más común de los sentidos.

*Presidente de la Federación Provincial del Comercio (Comercio Córdoba), vicepresidente de la Confederación de Empresarios de Córdoba (CECO) y presidente de la Confederación Comercio Andalucía