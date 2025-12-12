En cualquier ámbito, hay personas que trabajan con intensidad y vocación. No lo hacen por obligación ni para recibir reconocimiento alguno, sino porque su identidad profesional está anclada en la responsabilidad y la excelencia. Por ello, es comprensible que les crispe ver que otros dilapidan horas laborales en cafés interminables y charlas que versan sobre asuntos triviales.

Entendemos que convertir el centro de trabajo en un club social será más complicado en empresas privadas que allá donde se difumina la jerarquía de la Administración, si bien es evidente que en cualquier sector, público o no, habrá empleados de todo tipo. Así, por ejemplo, advertimos cómo, en ocasiones, los pasillos de un instituto se convierten en quirófanos en los que se despelleja al prójimo -entiéndase en sentido metafórico-. Soportar esos escenarios supone un esfuerzo adicional para quien desempeña su labor con seriedad, pues este, además de cargar con sus obligaciones, sufre el vacío profesional de quienes no cumplen. Algunos centros de enseñanza públicos funcionan, en efecto, amparados en las ideas de que la formalidad individual es optativa, el mérito no cotiza y el chascarrillo es una moneda social de valor inigualable.

En este contexto, llaman la atención las casi institucionalizadas ‘comidas de empresa’, pues llegan a representar la teatralización de una unidad inexistente. La esencia de la Natividad queda pisoteada desde el momento en que se chocan las copas de los que firman pactos de hipocresía temporal. Y es que, cuando el trabajo deja de ser el eje moral que organiza la conducta diaria, se corre el riesgo de representar, sin conocerlo, el astracán. En los próximos días, pasen y vean.

*Lingüista