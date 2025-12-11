No, no son matemáticas; es el título de la obra a la que nos convoca nuestro teatro Góngora, este 12 de diciembre a las 8 de la tarde. Tres mujeres, hermanas, en la mitad de sus respectivas vidas, con su pasado, su presente y todas las incertidumbres de su porvenir. Teatro puro, o sea, un trozo de pasión, de amor y de dolor, de vida y de alma que nos ofrecen Gema Jiménez, Carmen Fierro y Cristina Marabotto (A Rajatabla Teatro), tres actrices en la plenitud de su madurez dramática y existencial. Una muestra de cómo un suceso nos conmociona hasta la misma raíz de la existencia. Porque los días, en su rutina, adormecen los dramas que arrastramos desde la infancia, y que duermen en lo más profundo de nuestro inconsciente; pero también, los dramas del ser y del existir en esta nuestra época de tanta soledad, tantos miedos, tantas incertidumbres.

Tres mujeres que se enfrentan a sí mismas, desde su condición femenina, en un mundo en el que seguimos sin salir de la violencia entre sexos, de la falacia entre lo que promete la política y la realidad que cada mujer vive en su intimidad, un drama que parece no resolverse nunca, porque empieza en el secreto de una habitación. Y la continua lucha, titánica, por superar ese drama y crear un mundo humano, que apague ideologías, modas, promesas; que no convierta la vida en inservible, en el fracaso de lo que de verdad anhelábamos cuando emprendimos el camino: sueños, ilusiones y libertad. Teatro para la vida. Teatro como experiencia ética y estética; o sea, como obra de arte. Porque para mí, la característica principal de una obra de arte es que no somos los mismos antes de pasar por su experiencia que después de haber pasado. El verdadero arte, y por eso trasciende épocas y modas, es el que nos interpela para que seamos humanos, el que, como mano que toca las aguas tersas de un lago en calma, nos levanta ondas, para hacernos reflexionar y despertarnos de la desidia, la apatía, la mediocridad, el egoísmo, y nos descubre la conciencia de que somos humanos y todo lo humano nos afecta. Y más aún ahora, en las nuevas generaciones de mujeres, que tan absortas y solitarias salen a la vida. La calidad de esta obra viene respaldada por su autor, Paco Rodríguez, alma que penetra en las almas y nos descubre magistralmente su emoción; y por su director, Francisco García Torrado, puro existir para el teatro: estudiante, actor y, sobre todo, profesor en nuestra ESAD. De este siempre joven, siempre renovado maestro, aflora una vez más su sensibilidad para sacar tantos matices de una idea. Teatro nuestro, pero universal: como verdadera obra de arte, actrices, autor y director nos despiertan a lo eterno.

*Escritor