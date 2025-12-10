Opinión | Corto y al pie
El juego de Netflix: crecer o desaparecer
En la economía de las pantallas, el futuro pertenece a quienes concentran marcas, derechos y poder
El club privado de los gigantes empresariales tiene un nuevo miembro: Netflix. Su oferta para comprar Warner y HBO no es un gesto de audacia sino una maniobra de supervivencia pura. La guerra del streaming había entrado en una fase de desgaste evidente: muchas plataformas, muchos contenidos y muchos inversores esperando beneficios que casi nunca llegaban. En este escenario, Netflix encaraba un horizonte incómodo: crecimiento plano, costes al alza y rivales como Apple y Amazon, con bolsillos infinitos y paciencia estratégica. La fragmentación del mercado vaticinaba una pugna de precios y de publicidad que dejaba a Netflix, dependiente de sus suscriptores, en una posición frágil. Permitir que HBO siguiera libre era aceptar que cayera en manos de un jugador aún mayor.
La operación llega cuando la irrupción de la IA ayuda a diferenciar entre quienes tienen marcas fuertes y propiedad intelectual propia de quienes prefieren un catálogo genérico. HBO aporta justo lo que Netflix necesita: prestigio, productos premium y una identidad industrial reconocible.
Con la compra, Netflix se convierte, además, en un gigante difícil de frenar. Frente a los cines, porque podrá imponer calendarios y condiciones, sin demasiada negociación. Frente a los sindicatos, porque su capacidad de producción y distribución le da un poder que ninguno de ellos ha tenido delante hasta ahora. Frente a proveedores y estudios, porque suma más catálogo, más derechos y más control sobre qué proyectos se hacen, cómo y a qué precio. Frente a sus competidores, porque les obliga a repensar su tamaño. Y frente al consumidor, que gana simplicidad -más contenido reunido en un mismo lugar- pero pierde pluralidad: cada vez menos manos deciden la oferta y bajo qué reglas.
Netflix compra HBO para sobrevivir. Y, de paso, dicta el nuevo orden. En la economía de las pantallas, el futuro pertenece a quienes concentran marcas, derechos y poder. Netflix acaba de garantizarse todo eso en un único movimiento.
*Directora adjunta de El Periódico
