La fianza de libertad actual

Desde que empecé esta aventura de abogado penalista, la fianza que da la libertad a los presos preventivos me hizo sospechar de que estaba salpicada de hipocresía cuando no de inconstitucionalidad. Precisamente, la fianza demuestra que la prisión preventiva no es una medida para asegurar nada sino una medida de castigo inmediato para el sospechoso de un delito grave. Porque si el motivo de la prisión preventiva es asegurar la presencia en juicio del imputado: ¿por qué casi todos salen antes de la vista oral con la llamada fianza? (porque no me dirán que se creen que el pago de un dinero va a evitar el riesgo de fuga cuando la libertad no tiene precio). Pero además me parece inconstitucional porque al depender del dinero, lo cierto es que hay personas sin libertad por no tenerlo, con lo que la prisión preventiva se erige en una recuperación de la prisión por deudas de tiempos de la Edad Media. Pero lo que más me sorprende es la actual política de las entidades bancarias en cuanto a su resistencia a aceptar el dinero que los familiares quieren depositar para cumplir con la orden dada en un auto judicial; resulta que cuando la cantidad es superior a mil euros ( o sea, siempre) no aceptan el pago en efectivo bajo el pretexto de la lucha contra el dinero en B o incluso oponen que no aceptan porque la persona que quiere depositar la fianza no es cliente. Pero vamos a ver, en primer lugar, ese dinero no es para comprar un piso sino para depositarlo preventivamente, no tanto en la entidad bancaria como en la cuenta de un juzgado. Por tanto, ahí no se está utilizando el dinero para lavar nada. Además, ya puestos, si se quiere luchar contra el dinero negro, qué mejor que depositarlo en una cuenta del Estado para erradicarlo. Pero es que la entidad bancaria, si me lo permiten, no es nadie para negar el deposito porque es un juzgado el que ha dado la orden para que una persona pueda acceder a un derecho fundamental que está suspendido. Y en dicho auto, no reza que «no se podrá ingresar dinero en efectivo».

Lo que es más frustrante es que me parece que todo esto del ingreso por trasferencia pudiera no ser una medida contra la economía sumergida sino una estratagema burda y cómoda del juzgado para no tener que pararse a contar billetes, porque lo cierto es que en muchos juzgados de guardia que « abren» por la tarde no tienen más remedio que aceptar el dinero en efectivo y la cantidad que sea, y esa es la prueba de que si un letrado de la Administración tiene sí o sí que aceptar ese dinero por el mandato constitucional que supone el auto de libertad, ¿ quiénes son las entidades bancarias para no hacerlo? Y cuidado con este tema, porque si a un preso preventivo se le concede libertad bajo fianza y no ha podido salir porque la entidad bancaria no ha aceptado el dinero y a este preso o presa le ocurre un accidente mortal en prisión -cuando debía estar en la calle-, la responsabilidad incluso penal de la entidad bancaria, para mí, es más que evidente.

*Abogado