El diciembre que reivindicó la Historia andaluza

Un paisaje abierto y sin confines, un pueblo en la lejanía y en primer plano un rostro de mujer de grandes ojos y una cierta tristeza en la mirada, llamaban, desde un cartel, allá por 1976, en días como estos de diciembre, «a explorar y a revitalizar, a recuperar en toda su dimensión, unas veces perdida y otras olvidada, lo que son y han sido los hombres y las tierras de Andalucía». El cartel era obra del artista cordobés Rafael Orti y anunciaba la celebración, entre los días 13 y 18, del I Congreso de Historia de Andalucía, en lo que fue el primer reto conjunto de colaboración entre las cuatro universidades andaluzas existentes por entonces – Sevilla, Granada, Málaga y Córdoba- para poner al día en todos los campos los estudios y las investigaciones sobre Andalucía.

Pero sobre todo fue un reto organizativo, como sede central, para una jovencísima Universidad de Córdoba, con apenas cuatro años de vida. Tanto más cuanto sus promotores de la mano del entonces decano de la Facultad de Filosofía, José Manuel Cuenca Toribio, a quien acompañaban en el comité organizador los profesores Feliciano Delgado León, Emilio Cabrera y Francisco Martín López, junto a otros, no quisieron circunscribir sus sesiones al ámbito puramente localista, sino celebrarlas en los cuatro campus, aunque el núcleo más numeroso de ellas tuvo lugar en Córdoba. Pero a nadie se le escapaba que junto al objetivo de llevar a cabo una importante ordenación y actualización investigadora, latía también el surgimiento de una conciencia más viva y abierta de lo andaluz, de los problemas específicos de los hombres y las tierras de Andalucía y la conexión con las fuerzas vivas del momento en la búsqueda de soluciones y nuevos enfoques para las cuestiones que por entonces tenía planteadas nuestra región.

Pese a dificultades de todo tipo la reunión contó con especialistas de alto nivel en todas sus secciones, recibiendo más de novecientas ponencias y comunicaciones, de forma que las actas de aquel primer congreso configuraron once volúmenes. El segundo en 1991, generaría otros doce y el tercero en 2001 sumaría catorce más hasta constituir sus contenidos una de las aportaciones más relevantes a la historiografía andaluza, apuntando nuevas líneas de investigación y metodología.

De la juventud con que la Universidad cordobesa abordó tal empeño da fe el escudo con que aparece en la convocatoria de aquel congreso. En su centro aparecían, en tres campos, la figura de Séneca, las columnas de la mezquita y el sello de la Albolafia rodeados de una bordura de leones y castillos. Estaba coronado por el lema Fons sophiae sobrepuesto a un sol y perimetrado por la leyenda Universitas cordubensis. Para su elaboración se pidió asesoramiento a la Academia aprobándose en 1974 el boceto presentado por José Fernández Márquez. Así lo recogen Francisco Acosta Ramírez y María José Ramos Rovi en un reciente libro editado por Ucopress sobre la historia del Alma Mater cordobesa. Posteriormente, en 1979 y tras un concurso, se adoptó el actual, en su momento uno de los mas rompedores de las universidades españolas.

Valga lo anterior como recuerdo de aquel primer gran cónclave y de quien fue permanente promotor y dinamizador de todas sus ediciones, el recientemente fallecido profesor José Manuel Cuenca Toribio, quien quiso reivindicar con los congresos la personalidad, la historia y la cultura andaluzas. En definitiva reivindicar al Sur como «una forma de cultura mas allá de una situación geográfica o de una temperatura en el aire» en palabras de Ortega y Gasset.

