La Constitución cumple 47 años. ¿Necesita una reforma, como se discute cada 6 de diciembre por expertos tertulianos? En su aspecto subjetivo, la Constitución es un índice de derechos negativos de la influencia del Estado. Es el caso fundacional americano. Si el pueblo está satisfecho con lo que tiene, desea que el poder no se meta. En la Constitución Española, estos derechos son los que van del artículo 14 al 29. El aspecto objetivo es positivo, es lo que se pide al Estado que haga (la experiencia fundacional francesa). Son, como explicaba Jiménez Campo, «derechos prometidos»: los derechos a la vivienda, la cultura, el medio ambiente o la salud. Estos derechos, extensos, no pueden exigirse como los otros. Son principios rectores. Cuando las cosas van bien, queremos que el Estado nos deje en paz y respete los derechos fundamentales. Cuando empeoran, queremos que el Estado cumpla las promesas de bienestar. No son constitucionalistas ni el que rechaza todo para quedarse como está ni el que con tal de que le den está dispuesto a permitir toda intromisión del poder. A ambos les sobra la mitad de la Constitución. El que no disfruta de lo prometido, o lo disfruta menos de como quisiera, cree que los demás son privilegiados y quiere que el poder intervenga. El que sí los disfruta, teme el precio de que el poder fomente algo: donde se pone dinero, se inclina la balanza contra otros derechos. En pandemia la libertad no valía lo que la salud, y la salud no sale en el artículo 1 de la constitución. Para estos equilibrios está la reforma constitucional, que debe poner en hora la libertad y la igualdad, y no ser un ajuste de cuentas.

*Abogado