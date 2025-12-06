Opinión | Caligrafía
Poner en hora
La Constitución cumple 47 años. ¿Necesita una reforma, como se discute cada 6 de diciembre por expertos tertulianos? En su aspecto subjetivo, la Constitución es un índice de derechos negativos de la influencia del Estado. Es el caso fundacional americano. Si el pueblo está satisfecho con lo que tiene, desea que el poder no se meta. En la Constitución Española, estos derechos son los que van del artículo 14 al 29. El aspecto objetivo es positivo, es lo que se pide al Estado que haga (la experiencia fundacional francesa). Son, como explicaba Jiménez Campo, «derechos prometidos»: los derechos a la vivienda, la cultura, el medio ambiente o la salud. Estos derechos, extensos, no pueden exigirse como los otros. Son principios rectores. Cuando las cosas van bien, queremos que el Estado nos deje en paz y respete los derechos fundamentales. Cuando empeoran, queremos que el Estado cumpla las promesas de bienestar. No son constitucionalistas ni el que rechaza todo para quedarse como está ni el que con tal de que le den está dispuesto a permitir toda intromisión del poder. A ambos les sobra la mitad de la Constitución. El que no disfruta de lo prometido, o lo disfruta menos de como quisiera, cree que los demás son privilegiados y quiere que el poder intervenga. El que sí los disfruta, teme el precio de que el poder fomente algo: donde se pone dinero, se inclina la balanza contra otros derechos. En pandemia la libertad no valía lo que la salud, y la salud no sale en el artículo 1 de la constitución. Para estos equilibrios está la reforma constitucional, que debe poner en hora la libertad y la igualdad, y no ser un ajuste de cuentas.
*Abogado
- Sentido en Córdoba un terremoto de 4,2 grados en la escala de Richter con epicentro en Fuengirola
- ¿Pisos nuevos junto al Reina Sofía de Córdoba? Retoman la obra de un residencial tras una década de abandono
- Nuevo paso para el futuro barrio de Córdoba que se ubicará junto al antiguo Urende
- Transformación de Gran Vía Parque: la avenida cordobesa dejará de ser un mero paseo y tendrá zonas de actividades
- Todo lo que sabemos del nuevo Palma Plaza en Palma del Río: horarios, accesos, marcas y promociones de apertura
- Córdoba abrirá este jueves la doble exposición sobre la infancia y adolescencia del Antiguo Egipto
- Abiertos en festivo en Córdoba: consulta aquí el horario de centros comerciales y supermercados en el puente de la Constitución
- Vimcorsa sorteará a partir de 2026 cerca de 1.000 viviendas de VPO