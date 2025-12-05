El cambio comienza contigo

Si lo piensas, realmente somos el fruto de una cadena infinita de cuidados, generosos y desmedidos. Decía Teresa de Calcuta que si no vives para servir, no sirves para vivir. Ellos son los primeros en llegar a cualquier lugar, a cualquier emergencia, a cualquier reclamo de ayuda. Sin convenios aplicables, cómputo de horas extras ni límites horarios, sin preguntas ni demandas, son los buenos samaritanos de nuestra hora. Voluntarios que se quedan una tarde con tus hijos pequeños o tu familiar impedido, los que te ayudan a subir la compra a casa, los que se paran para que cruces la avenida, quienes te echan una mano ante una dificultad sólo porque tienen sensibilidad ante tu problema, empatía con tu situación y voluntad para ponerse en camino. Convencidos de que la vida es servicio y que haciendo felices a los demás se obtiene la propia felicidad, ofrecen altruistamente su tiempo y sus conocimientos, sin necesidad de reconocimiento alguno, desde el total anonimato.

Desde hace 40 años hoy es el Día Internacional del Voluntariado. Ya sea voluntariado comunitario, de exclusión social y autoayuda, de cooperación al desarrollo, medioambiental o protección civil. Tanto de quienes ejercen ese voluntariado informal de toda la vida, a pie de escalera, «los santos de la puerta de al lado», como los definiera el papa Francisco. La gente corriente que vive su vida cotidiana de forma extraordinaria a través de la caridad y la solidaridad de su compromiso. Como de aquellos otros que figuran en los registros públicos oficiales, a quienes se aplica la ley estatal del voluntariado de 2015 o la ley andaluza de 2018. Según estos últimos, en Andalucía hay más de 470.000 voluntarios y más de 3.260 entidades registradas, de los que el 61% son mujeres. Córdoba cuenta con 51.987 voluntarios y 229 entidades, que formalmente comprometen parte de su tiempo en servir de red de apoyo ante numerosas necesidades, dedicando la mayoría una media de 4 horas semanales y una fidelidad que pasa los 3 años por entidad. La Plataforma Andaluza del Voluntariado, este año, lo subraya como motor de cambio socioeconómico de nuestra tierra, como una aportación insustituible en la cohesión social y en el bienestar, invitándonos a tu solidaridad: el cambio comienza contigo.

Más allá de eso ‘quejólogos’ que se estancan en el malestar y la queja, en arreglar el mundo desde las tertulias de salón y las redes sociales, otros muchos salen a la calle para enseñar al que no sabe, visitar al enfermo, acompañar al vulnerable, repartir alimentos o calor ante el más necesitado. No dependen de los programas ni las consignas de los partidos políticos ni cotizan en los índices del Ibex 35, pero son los protagonistas de cada jornada y hacen de este mundo un espacio más habitable. Nos vendría bien un poco más de coherencia en tiempos de crecimiento de las desigualdades, de dictaduras de los mercados, de populismos políticos, de fundamentalismos totalitarios. La trinchera está en tu propio compromiso. En palabras de Mahatma Gandhi, sé tú mismo el cambio que quieres para el mundo.

*Abogado