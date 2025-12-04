Las luces de la Navidad

Ya estamos en Navidad, y desde hace varios días; en la capital y en los pueblos, que cada vez ofrecen más atractivos para visitarlos en estas fiestas. Aquí, como en el resto del país, lo suyo era adentrarse en el espíritu navideño con todas sus consecuencias –adornos, compras, regalos, reuniones familiares y de amigos…- cuando se iba acercando el 24 de diciembre. Concretamente el 22, día en que como todo el mundo sabe desde la cuna, los niños de San Ildefonso se hartan de repartir millones a cuenta de la lotería, dando con este rito, en el que la emoción más pura se mezcla con el vil metal, el pistoletazo de salida a unas fechas que encantan a muchos y otros tantos aborrecen. Y nadie daba por inaugurado un belén, fuera público o doméstico, antes del 8, festividad de la Inmaculada, como no se recogían las figuritas hasta la Candelaria, el 2 de febrero. Pero desde que entró la globalidad y asumimos hábitos del mundo anglosajón, que se derrite con los gozos de la Navidad en cuanto acaba Halloween –aunque el 2 de enero desaparece cuanto pueda recordarla-, cada año se adelanta un poco más la celebración. En el caso de Córdoba lo hace dos días respecto al año pasado, en que como los anteriores se procedió a la inauguración del alumbrado en jueves, víspera del delirio colectivo del puente de la Constitución. Esta vez, en cambio, los más de millón y medio de puntos de luz de Cruz Conde, con su espectáculo de luz y sonido, marcaron el pasado martes con la cantante India Martínez como maestra de ceremonias la cuenta atrás de la llegada del Niño Dios, que era lo que si mal no recuerdo antiguamente se celebraba.

Se ha unido a esta ceremonia iniciática el anuncio del aluvión de actividades que se desarrollarán hasta que el 5 de enero los Reyes repartan 25.000 kilos de caramelos y otros pocos miles de juguetes; unas 400 propuestas en total, para todos los gustos, edades y horas. Entre lo que ya puede disfrutarse destacan los belenes, cada vez más espectaculares por los efectos técnicos que introducen, capaces de recrear la noche y el día con un verismo poético que emociona a niños y mayores. Los hay para elegir, desde los institucionales del Ayuntamiento y la Diputación, en la más pura tradición hebrea, a otros tan elogiados como el de la ermita de la Alegría o el de Cajasol, un nacimiento costumbrista que traslada los acontecimientos de Judea a rincones cordobeses.

Y mañana llega otro clásico, este sí con sello inequívocamente local, los patios, que se llenarán de música y copitas de anís para deleitar a los visitantes. Cuarenta de ellos podrán visitarse los fines de semana en esta edición, la número veinte, con la novedad de que habrá concurso para elegir el que mejor ambientado esté. La visita a los patios siempre tiene un plus, y es que ayuda a revivir las Navidades de otros tiempos ya casi olvidados, cuando en las casas de vecinos se aparcaban las penas por Nochebuena sin más lujos que la buena convivencia en torno a una candela.

Entonces la Navidad era otra cosa, ni mejor ni peor que esta, pero desde luego menos comercial. Hoy nadie la concebiría sin la fiebre compradora, desatada con el reciente Black Friday, hacia la que todo conduce. Y no está mal que así sea, porque las ventas aportan espíritu navideño a todos y ganancia a los de las tiendas. Pero son también fechas solidarias en las que hay que guardar un recuerdo, y sobre todo un óbolo, para los que no tienen nada. Como esos 447 hombres y mujeres sin hogar –el doble que hace una década-, que carecen en Córdoba de un techo propio bajo el que cobijarse, según un recuento de la Universidad. Hacia ellos y otras personas al límite ha lanzado Cáritas su última campaña. Otro clásico de la Navidad.