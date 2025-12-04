Es un personaje muy versátil, que se reproduce pero a base de poquito; siempre con su flequillito, que conservará hasta más allá de viejecito; siempre con su sonrisita redondita y brillantita, la mismita con la que asomó al mundito e hizo el primer pipí y la primera caquita, la mismita con la que redondea los mofletitos, y la mismita con la que dirá que se va del mundito y el mundo no se lo creerá, porque el cagapoquito dice que se va, pero nunca acaba de irse: cuando va a decir alguito, se para, se pasa el pesito al otro piececito, y habla, o sea, suelta la chorradita siguiente a la anterior y anterior a la siguiente; es incapaz de andar y mascar chicle; es el de la puntita nada más; el que cada vez que habla, pone un huevecito y sube el pan; es el chuflas y el vaina, pero en pequeñito y en cortito; es el que nunca ha roto un plato, pero rompe todos los platitos; el de mírame y no me toques, pero mírame otro poquito y tócame otro poquito; el de la risita, la cosquillita, la boquita de piñoncito; es el de lo mismo y lo contrario; el de sé que lo que voy a decir es una tontería, pero… ¡la dice! y, en efecto, es otra paridita; el de ¡uy!, creo que me he pasado, ¡y se pasa!; el de ¡uy!, perdona, te he pisado, ¡y te pisa! O sea, el cagapoquito es un tonto integral, pero en tontito, a tonto descubierto, que ocupa cargos y se lo va cargando todo. Es un desastrito, porque su aspiracioncita es meterse a polítiquito y a sabelotodito. ¿Ustedes entenderían a un cagapoquito? Porque yo, por más que lo soporto, no sé cómo quitármelo de encima; y también con su compañía en femenino, la cagapoquito; no vayamos a caer a estas alturas en desigualdad de generoncito o degeneración de igualdacita.

*Escritor