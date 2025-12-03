Se aproxima un nuevo ciclo

«Todo cambio tecnológico genera un cambio político». Dicho así suena a ley física, pero trasladado al terreno de la politología tiene la misma rotundidad. A lo largo de la historia, cada transformación profunda en la forma de producir, comunicar y organizar la sociedad ha traído consigo un replanteamiento del poder y de la política. Podemos remontarnos a la Edad del Bronce, pero para entender los desafíos actuales nos centraremos en dos hitos cruciales: la Revolución Industrial y la Revolución Digital.

La Revolución Industrial creó la sociedad de la fábrica y dio origen a los sistemas representativos modernos. La política se organizó alrededor de clases sociales bien definidas y de instituciones capaces de gestionar conflictos territoriales y laborales. Surgieron sindicatos, leyes laborales y partidos que canalizaban las demandas de obreros y ciudadanos. Este modelo funcionó durante más de un siglo porque reflejaba con fidelidad la estructura social que lo sostenía: la producción mecanizada, la concentración urbana y la necesidad de organizar la fuerza laboral. La representación política, entonces, se basaba en territorios y clases, y permitió a los Estados consolidar su autoridad frente a conflictos internos y externos.

La Revolución Digital, iniciada a finales del siglo XX y consolidada en este siglo, está reconfigurando este orden. Ha transformado identidades individuales y colectivas, fragmentado la esfera pública y desplazado parte del poder hacia plataformas globales que operan fuera del control estatal. Las redes sociales, los algoritmos y las infraestructuras digitales invisibles constituyen ahora nuevos espacios de poder, donde la información, la influencia y el capital simbólico se concentran de manera diferente a como lo hacía la fábrica o el territorio. Esto no solo altera la política: altera la manera en que los ciudadanos interactúan con ella, cómo se forman las opiniones y cómo se toman decisiones colectivas.

En este nuevo entorno, comienza a emerger la democracia líquida. Por definición, es un modelo de participación política que combina elementos de democracia directa y democracia representativa. Cada ciudadano puede votar directamente sobre políticas concretas o delegar su voto a otra persona de confianza, con la posibilidad de revocar o reasignar esa delegación en cualquier momento. Además, se están explorando modelos no partidistas: asambleas ciudadanas, parlamentos híbridos que combinan expertos y ciudadanos seleccionados aleatoriamente, y plataformas de deliberación continua basadas en conocimiento temático. Estas fórmulas buscan adaptarse a la velocidad y complejidad de la información digital, y de hecho ya se aplican en experimentos reales: el Partido Pirata en Alemania, ciudades suizas, municipios mexicanos y la digitalización participativa de Estonia.

Sin embargo, el futuro de la democracia líquida enfrenta desafíos significativos. Las grandes corporaciones tecnológicas y los lobbies empresariales globales probablemente competirán por influir en la delegación de votos, la financiación de procesos y la configuración de agendas públicas. Esto obligará a los partidos tradicionales y a los Estados a transformarse: deberán regular algoritmos, proteger la privacidad de los ciudadanos, auditar flujos de información y garantizar que la participación digital no sea capturada por poderes extraterritoriales.

El modelo más probable será, entonces, una democracia líquida regulada, donde la representación clásica conviva con participación continua y mecanismos de control frente a la influencia corporativa. El juego del poder estará definido por tres actores: los sistemas de representación actuales, los ciudadanos conectados y los lobbies, que seguirán controlando recursos estratégicos y flujos de información. La legitimidad de este sistema dependerá de su capacidad para equilibrar participación ciudadana, protección de derechos digitales y control sobre los poderes no electos que operan a escala global.

Estamos ante un cambio de ciclo que, como la Revolución Industrial, reescribirá la política, la sociedad y la economía. La política del futuro no girará únicamente en torno a partidos o ideologías: girará en torno a la capacidad de integrar la ciudadanía, regular la tecnología y proteger la soberanía social frente a actores globales invisibles. Comprender esto será clave para anticipar y moldear la democracia del siglo XXI.

*Doctor en Filosofía y profesor de la UNED