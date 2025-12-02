Injurias al Tribunal Supremo

Contra mi propio pronostico, el fiscal general del Estado ha sido condenado. Sin bien no a una pena privativa de libertad, el Tribunal Supremo ha considerado que, en este caso, la condena hacía más justicia que la absolución. Yo como abogado muchas veces no estoy de acuerdo con fallos que me llegan de juicios que defiendo. Pero lo asumo y lo que hago es seguir erre que erre en la instancia superior que se me ofrece en la parte final de dicha resolución. Pero siempre intento ser respetuoso con el juzgador, cuando más en procedimientos que no son míos y no conozco. Ahora bien, en el recurso voy a por todas. Porque la mayor virtud del Poder Judicial no solo es el sabio arbitrio o el derecho de defensa sino la discreción y la caballerosidad. Pero cuando he comprobado en el tema que nos mueve que personas, no solo afines al gobierno, sino que forman parte del mismo, cuestionan la sentencia y propugnan por doquier que dicho fallo tiene contenido político y no judicial, mi decepción es suprema tanto como mi indignación. Porque creo que lo que tiene contenido político no es la sentencia sino las críticas a la misma. O sea, pecan de lo que predican. Y lo que no tiene perdón es que se esté provocando desde el Poder Ejecutivo la desobediencia civil hacia el Poder Judicial porque eso es muy peligroso de cara a la paz social. Y solo digo una cosa: si con cordura y oficio se demuestra que la sentencia del fiscal general-con sus virtudes y sus cuestionamientos- no tiene contenido político, la crisis política provocada desde el Gobierno es tan grave e intolerable que todos esos cargos públicos implicados en dicha rebeldía deberían ser imputados como presuntos autores de un delito previsto en el artículo 504 del Código Penal por injurias graves al Tribunal Supremo; nada como aplicar la legalidad a quien la desprecia y lesiona con tanta irresponsabilidad e interés particular.

*Abogado